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國會斃命女身分曝光！川普鐵粉空軍服役14年　脖子中彈口鼻冒血亡

▲▼華府國會暴動，遭擊斃女示威者身分曝光。（圖／翻攝自Twitter／Ashli_Babbitt）

▲華府國會暴動，遭擊斃女示威者身分曝光。（圖／翻攝自Twitter／Ashli_Babbitt）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普的支持者6日闖入國會，在國會大廈與執法人員爆發激烈衝突，已知造成4人死亡、52人被拘捕。外媒報導，現場一名中彈身亡的女子，真實身分是退役美國空軍，同時也是堅定的「川普鐵粉」。

綜合外媒報導，哥倫比亞特區大都會警察局長康提（Robert J. Contee）在記者會上表示，警方一共逮捕52人，其中大多數為違反宵禁規定，有26人在國會大廈現場被捕。

另外，康提也證實共有4人在事件中死亡，其中一名女子是遭國會警察開槍擊斃，另外3人則是因為其他「緊急醫療情況」送醫後不治。華府警方不願透露中彈女子的身分，但有媒體報導稱，該女名叫巴比特（Ashli Babbitt），曾在美國空軍服役14年，同時也是川普的堅定支持者。

加州聖地牙哥地方電視台報導，巴比特居住在聖地牙哥，空軍退役後與丈夫一起經營生意；其丈夫已經證實她的身分。據稱，事發當時，多名示威者在國會大廈內逼近警方防線，維安人員拔槍警戒，而巴比特不幸在混亂中中槍，隨後傷重不治。

一名男性目擊者向華盛頓WUSA 9頻道描述了巴比特中彈的經過。目擊者稱，一行人進入國會大廈後，警察和特勤人員拔槍大喊「蹲下！蹲下！讓開！」他看見一名女子不理會警方的命令，當人們試圖想把女子拉回人群中時，警方突然開火，子彈擊中女子的頸部。

目擊者說，這名女子就倒在他身上，他看見鮮血從女子的口鼻和頸部不斷冒出，而女子說的最後一句話說，「沒關係，沒事的」，接著就再也沒有動靜。目擊者說，「我沒有受傷…但中彈的原本可能是我，只因為她走在我前面。」

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