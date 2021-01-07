鍾沛君重生第5天　8日北榮術後首度公開露面

▲鍾沛君手術完成，宣告重生。（圖／翻攝鍾沛君YouTube）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨籍台北市議員鍾沛君檢查出右肺異常增生，於4日開刀。對於外界的關心，鍾沛君8日將在出院前公開接受媒體採訪。

鍾沛君透露，25歲那年肺炎癌接連帶走母親和阿姨，讓她下定決定用心對待生命的每一分鐘，沒想到這次無常先來，例行年度健康檢查發現右肺異常增生，醫師建議立刻開刀。鍾沛君赴台北榮總就醫，由許文虎醫師開刀。

國人十大死因的癌症中，肺腺癌是死亡率最高的頭號殺手，比起乳癌，肺癌連續30年高居女性癌症死亡率第1名，且有年輕化的趨勢，其中更不乏有生活作息正常、不菸不酒的人。知名部落客「仿妝夭后 Yui」日前因肺腺癌離世，享年37歲，而鍾沛君也才36歲卻右肺異常增生，也讓大家開始關心肺腺癌。

鍾沛君4日開完刀，在7日在臉書發布「重生」影片，並表示這次全新人生的第4天，想讓大家看看，自己絕不跟隱形「倒數計時器」低頭的生活，即便它鈴聲大作，也要讓自己活得一如往常。

鍾沛君也在影片中表達對主治醫師許文虎和全體醫護人員。她提到，在動刀切除病灶後，醫生說像是按下了「重新啟動鍵」；同時承諾，會好好投入一切能預防更多人踏上這個「冒險」的活動或篩檢，也會好好擁抱所有想念的人。

對於外界的關心，鍾沛君8日下午2時由主治醫師許文虎主治陪同，將在台北榮總中正樓一樓大廳公開接受媒體訪問，對醫療團隊及各界的關懷與慰問表達誠摯感謝，並分享正確衛教資訊。