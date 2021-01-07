金正恩更胖了！憂國憂民「壓力大」...脫北者曝：北韓瀕崩潰邊緣

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩連續於5、6日在首都平壤召開勞動黨第8次全國代表大會，在7000多名官員與各級代表面前坦承過去5年的經濟政策在所有領域面臨潰敗。然而，有媒體將金正恩今年的照片與2016年前第7次全代會相對比，發現金正恩的臉龐與5年前相比似乎臃腫不少，且原本吹彈可破的雪嫩肌膚也變成僵硬緊繃的咕咾肉。

▲金正恩模樣比5年前更顯臃腫、憔悴。（圖／達志影像／美聯社、路透社）

南韓國內發行量第一的保守派大報《朝鮮日報》指出，金正恩在第8次全代會中以一襲黑色人民服亮相，左胸掛著印有金日成、金正日肖像的勳章，右胸則掛上勞動黨黨徽，與5年前穿著黑色西裝的樣子明顯不同。

某名自稱來自北韓的脫北者菁英分析，「金正恩在黨大會上居然穿著人民服，而非西裝！通常人民服給人一種工作、勞動的印象，這突顯出北韓內部恐怕面臨相當困難的情況。」

▲北韓面臨國際制裁、經濟困境、全球疫情，脫北者認為金正恩已顯疲憊。（圖／路透社）

從北韓黨務機關報《勞動新聞》於6日公開的相片中可以看到，金正恩的臉龐顯得比平常更加臃腫，且臉上佈滿黑紅色的斑點，膚質也變得比5年前還差，顯得比之前更加憔悴不堪，且還開始冒出白髮。某名精通北韓消息的人士分析，「北韓陷入經濟困難的窘境，也因此金正恩所面臨的極大壓力，都突顯在臉上。」

根據南韓國家情報院分析，金正恩2012年8月剛上台時體重僅90公斤，2019年增重至130公斤、2020年來到140多公斤，平均每年就會增加6至7公斤，而這似乎是北韓當局為了模仿其祖父金日成，讓金正恩給人一種憨厚、老實的印象，才會讓金正恩暴飲暴食，導致失去健康。

▲由左至右分別為2014、2017、2020年的金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，《勞動新聞》該日首次使用「我黨、我國與我人民的偉大首腦」之尊稱來稱呼金正恩，令人聯想過去金日成「人民偉大的首領」的稱號，而這種跡象突顯出金正恩在第8次全代會上的地位又提升了。

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