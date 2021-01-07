快訊／拜登20日宣誓就職　川普首發聲：將會有秩序移交政權

▲美國現任總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美國國會7日凌晨確認，民主黨籍拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）拿到306張選舉人票，成為美國第46任正副總統，將於20日宣誓就職。對此，總統川普現已發出聲明，承諾會把政權有序移交給拜登。

美國有線電視新聞網（CNN）引述川普聲明表示，「儘管我完全不同意選舉結果，事實也證明了我的觀點，但在1月20日這天將會有秩序過渡移交政權。」

川普進一步提到，「我一直在說，會持續努力確保統計合法選票，雖然這代表著史上最偉大的第一個總統任期結束，但這只是『讓美國再次偉大』之戰的開始。」

...fight to ensure that only legal votes were counted. While this represents the end of the greatest first term in presidential history, it’s only the beginning of our fight to Make America Great Again!” — Dan Scavino (@DanScavino) January 7, 2021

美國副總統潘斯6日主持國會聯席會議，認證各州選舉人團大選投票結果，在川普支持者闖入暴動一事落幕後，國會於美東時間晚間8時左右恢復認證拜登勝選程序；拜登以306張選舉人票大勝川普的232張，確定成為美國新任總統。

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