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女嬰腸毀骨折遭虐慘死！養母淚喊「對不起」...養父悲慘下場曝光

▲▼女嬰鄭仁之墓安置於京畿道楊平郡，民眾前往悼念，擺滿糖果餅乾飲料。（圖／達志影像）

▲女嬰鄭仁之墓安置於京畿道楊平郡，民眾前往悼念，擺滿糖果餅乾飲料。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓年僅16個月大的女嬰鄭仁（정인，音譯）於去年10月慘遭養母凌虐致死，電視台SBS本月2日深度報導後引發社會各界震怒，其目前處於羈押起訴狀態的30多歲張姓養母日前透過律師，首度針對此事致歉，表示當初領養鄭仁的目的，絕非是外界所想像的為了抽中公寓住宅，且該說法早已被偵查機關否決。

根據《韓聯社》報導，張姓養母的辯護律師今（7）日在與媒體通話時表示，該日上午已前往矯正機關會見尚處羈押中的張婦，「其實她的精神狀態看起來十分疲憊，不僅說話結巴、對話困難，還不斷流淚哭泣，導致會面時間延長。」

張婦去年6至10月涉嫌多次暴力虐待女嬰鄭仁，導致其腹部與背部出現多處損傷，最後因腸胃破裂死亡。辯護律師解釋，其實在會面過程中，張婦不斷表示對孩子的歉意，「她已經深刻反省且後悔自己的罪過了！」

▲▼南韓民眾追悼慘遭養母虐死的女嬰鄭仁，痛批警方與社福機構應對不當。（圖／達志影像）

▲南韓民眾追悼慘遭養母虐死的女嬰鄭仁，痛批警方與社福機構應對不當。（圖／達志影像）

辯護律師代為轉述張婦的說辭，張婦雖承認曾甩過女嬰巴掌作為體罰，但從不曾出手打到孩子骨折，「從沙發跳下來時用腳狠踩女嬰，這種說法根本並非事實，且毫無根據！張婦一聽到外界竟然傳出這種說法，當場掩面痛哭失聲。」

張婦解釋，當初領養女嬰時，早在先前便與丈夫制定出完善的計畫，絕非是為了抽中公寓住宅才做出的決定。另外，對於外界質疑張婦是否欲藉精神疾病達成縮短行期的目的，辯護律師表示，目前並無計畫向法官特意遞出精神鑑定報告。

至於鄭仁的養父A某，遭爆料其在某電視台擔任經營高層，不過鄭仁案爆發後，公司高層旋即召開懲戒委員會，一致同意解雇A某，而A某也早在委員會召開前的5日，率先向公司提出辭呈。

▼鄭仁的張姓養母遭到羈押起訴。

A某5日晚間接起韓媒《中央日報》記者的電話時，先是長嘆一口氣，接著以顫抖的聲音表示，「孩子都變成這樣了，我還有什麼話好說呢？只能說句對不起。」

報導指出，A某在電視台的同事們在該案爆發後，都感到相當震驚，認為A某的品性良好、沉著冷靜、是個愛家愛孩子的好男人，同時懂得安撫性格敏感的妻子，且社群網站上都是夫妻和樂融融的照片，對於該案表示相當意外，「不過家裡發生這種事，他真的會不知道嗎？」。

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