鐵粉衝國會…川普「超開心」幕僚超震驚！　伊凡卡45分鐘苦勸老爸

記者張方瑀／綜合報導

大批美國總統川普的支持者6日闖入國會大廈，試圖干擾拜登的勝選認證程序，引發暴動。根據知情人士消息指出，川普得知此事的第一反應竟是「非常高興」，最後是幕僚團隊花了至少45分鐘說服川普，才讓他在推特發影片請支持者返家，不過這支影片最後還是因涉及假消息，被推特和臉書下架。

▲美國總統川普。（圖／路透）



根據《彭博社》報導指出，川普6日得知他的支持者衝進國會大廈時，就在橢圓辦公室和白宮餐廳之間來回走動，觀看國會大廈的動靜，且還感到非常高興。

川普的態度讓他的幕僚感到非常震驚。當時白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、白宮律師西波隆（Pat Cipollone）與女兒伊凡卡（Ivanka Trump）花了至少45分鐘的時間，說服川普拍影片呼籲支持者不要使用暴力。

川普在影片中表示，「我們必須保持和平，我們必須遵守法律與秩序，我們必須尊敬法律與秩序下偉大的人民」，呼籲支持者和平地回家。同時仍堅持他的對手舞弊、作風邪惡，「我們舉辦了一場被偷走的選舉，這是一場不正當的選舉」、「你們看到發生了什麼事，你們看到了他們是怎麼對待其他人的，太壞，太邪惡了」。

由於這段影片被Twitter、Facebook與Instagram認為，放出關於總統大選結果的假消息，因此隨即宣布下架影片，並將封鎖川普帳號12至24小時。

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