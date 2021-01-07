日本監獄年夜飯曝光！網見菜色傻眼：吃得比我還豐盛

▲有媒體報導，日本監獄已成了老年人的避風港。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

12月31日是一年的最後一天，當台灣民眾準備跨年時，在日本則因為是「大晦日」（也就是除夕），家家戶戶都在忙著打理豐盛的年夜飯。近日即有一名網友分享日本監獄配給受刑人的年夜飯菜色，照片一曝光，讓不少網友直呼「吃得比我還好」。

「大晦日」對日本人來說並非僅是一年的最後一天，同時也是為迎接新年的「準備日」，多數日本人會在這天吃蕎麥麵，以象徵長壽、富貴及去厄運的意思，或吃用精美盒子盛裝的「御節料理（おせち料理）」。一名網友近日在論壇上貼出日本監獄提供受刑人除夕和元旦的餐點，雖然只是用紙盒跟塑膠盒盛裝菜餚，但菜色豐富。

大晦日的年夜飯有炸蝦、炸雞、青豆炒飯、蕎麥麵、橘子等。隔天的元旦也吃得不錯，同樣有炸蝦和炸雞雙主菜組合，還有可樂餅、小魚乾、炒青菜及切片蘋果。

網友看了都直呼羨慕「吃得比我還好」、「比我的年夜飯還豐盛」、「感覺比醫院的飯菜好吃」、「把超商報廢便當給他們吃就好了吧」、「受刑人必須做勞力活，所以要補充營養吧」。

據了解，日本監獄每年花在受刑人的伙食費就高達26億日圓（約新台幣7億元），不只三餐免費，就連坐牢時的醫療費都全免，而且受刑人的工資也比其他國家高，就有不少外國人認為日本監獄可說是天堂，也因此在日本，有些生活困窘的人會故意犯輕罪被關。