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快訊／蓬佩奧宣布：美駐聯合國大使將訪問台灣

▲▼美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)。（圖／路透社）

▲美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7日發聲明表示，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣，不過並未透露具體訪台日期。

克拉夫特支持台灣立場鮮明，去年也曾推文表示，「世界需要台灣全面參加聯合國，尤其是在影響公共衛生與經濟發展的議題上。台灣是一股良善的力量，缺乏台灣全面參與的聯合國是在欺騙世界」。

克拉夫特當時指出，「台灣擁有一個值得信賴的朋友，也就是美國總統川普，還有一個能夠捍衛台灣國際地位的政府」。她說，台灣值得擁有一個更好的舞台，向世界分享其卓越的創新與專業。

蓬佩奧則在國務院最新聲明中表示，他很高興可以宣布克拉夫特訪台的消息，「台灣是個很可靠的夥伴，也是一個充滿活力的民主國家。」

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