快訊／蓬佩奧宣布：美駐聯合國大使將訪問台灣

▲美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)7日發聲明表示,美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)將訪問台灣,不過並未透露具體訪台日期。

克拉夫特支持台灣立場鮮明,去年也曾推文表示,「世界需要台灣全面參加聯合國,尤其是在影響公共衛生與經濟發展的議題上。台灣是一股良善的力量,缺乏台灣全面參與的聯合國是在欺騙世界」。

克拉夫特當時指出,「台灣擁有一個值得信賴的朋友,也就是美國總統川普,還有一個能夠捍衛台灣國際地位的政府」。她說,台灣值得擁有一個更好的舞台,向世界分享其卓越的創新與專業。

蓬佩奧則在國務院最新聲明中表示,他很高興可以宣布克拉夫特訪台的消息,「台灣是個很可靠的夥伴,也是一個充滿活力的民主國家。」

.@SecPompeo statement calls the Hong Kong arrests "an outrage" and says he's "appalled by the news of the arrest of an American citizen." Also adds that Kelly Craft, US ambassador to the UN, will be traveling to Taiwan https://t.co/DID3twtXsL pic.twitter.com/UvEDwA7nxB