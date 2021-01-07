快訊／菅義偉正式宣布東京首都圈緊急狀態　為期1個月至2/7

記者張寧倢／編譯

日本首相菅義偉於台灣時間16時30分許正式宣布，包含東京在內的首都圈1都3縣正式進入緊急狀態。東京首都圈新冠疫情嚴峻，7日單日確診暴增至2447例，將於明天（8日）起開始實施緊急狀態至2月7日。

▲日相菅義偉宣布東京首都圈明起進入緊急狀態。（圖／路透）

綜合日媒報導，日本首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣）疫情失控，自明起進入「緊急狀態」至2月7日。實施期間內，民眾於晚間8時以後避免不必要外出，餐廳須在晚間8時打烊、酒精飲料供應至晚間7時止，向部分業者發放的補助金也將從每天4萬日圓提高為6萬日圓（約新台幣1.6萬元）。

緊急宣言期間小學、國中或高中不需強制停課，大學聯合入學考試與高中入學考試則將在嚴密的防疫措施下，照常舉行。一般大型活動的入場人數至多只能是場地容納人數的一半，或最多5000人。此外，針對不配合提早打烊的店家，日本政府正考慮修法，公布違規業者名單。

東京7日新增2447例新冠確診，首度突破2000人大關，連續第2天創下疫情爆發以來的單日新高，前一日的1591例確診已突破過去紀錄，但今日確診數更遠高於昨日數據，面臨嚴重的新冠病毒威脅。

除了首都圈外，宮崎縣7日創下有史以來單日最多的105例確診，首度突破百人大關，地方政府定調9日起自行進入緊急狀態，籲請居民避免外出、販酒餐廳於晚間8時打烊、減少大型活動與跨縣往來。雖無法源依據，但當局以「面臨歷史性危機」為呼籲，實施縣內緊急狀態至22日為止。