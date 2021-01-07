南韓變種病毒恐淪「社區感染」！一家3口無出國史...疑搭車時染疫

▲3名患者先前無出國史，懷疑南韓已進入新冠變種病毒社區傳播階段。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（7）日通報新增3起新冠英國變種病毒株「B.1.1.7」案例，3例來自同一個家庭，先前並未有出國旅遊史。當局研判一家3口恐怕是遭到去年12月18日自英國入境的感染者（以下稱案9）傳染，懷疑是在與案9搭乘同一輛轎車時遭到感染。此次一家3口感染，意味著南韓境內英國變種病毒恐怕已進入社區傳播的階段！

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，南韓疾病管理廳中央對策防疫本部第2副部長權埈郁（권준욱）於7日下午在例行記者會上表示，案9去年12月19日從英國入境南韓時機場篩檢未驗出新冠病毒，因此予以居家隔離，沒想到20日便確診新冠肺炎。

防疫當局指出，案9在返國後前往自家的過程中，與4名家屬搭乘同一輛車，研判病毒在此時傳播，而另1名屬於密集接觸者的家屬檢體仍在分析中。

防疫當局坦言，7日確定染上變種病毒的一家3口，為南韓國內首起無出國旅遊史，卻染上變種病毒的病例，擔憂若3人先前未認知到自己確診、生病的而到處趴趴走，南韓恐將陷入變種病毒社區傳播的致命危險。

據統計，若包含南非變種病毒感染者，南韓境內共累計15起變種病毒感染案例。

南韓政府對此宣布，英國航班禁止入境之政策效期延長至1月21日，同時所有外籍人士入境南韓時，須先備妥並遞出PCR篩檢陰性證明，同時得前往臨時生活設施隔離，並接受診斷檢查。

►南韓疫情稍減！單日僅增870起新冠病例...政府研擬「重開」健身房

►南韓又增2例「新冠變種病毒」！新冠死亡人數突破1000人

南韓現行防疫措施（至1月17日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

聽Podcast掌握國際局勢

►資生堂百優精純乳霜！秋冬必備，滋潤不黏膩