川粉闖國會議員辦公室！張腿跨桌上還「偷信」　網友氣炸肉搜

The man photographed inside Rep. Nancy Pelosi’s office during protests in D.C. is from Northwest #Arkansas.



The Benton County Republicans, identified the man as Richard Barnett w/@KNWAFOX24. He showed the envelope he took from her office. (Photos via @AllMattNYT/ Getty) #ARnews pic.twitter.com/0qNG8y2OHT — Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) January 6, 2021

記者張方瑀／綜合外電報導

大批美國總統川普的支持者6日闖入國會大廈，引發暴動。期間還有一名男子闖入國會議員辦公室，大喇喇地將腳跨在桌上，並偷走一封桌上的信件，讓全美網友發動肉搜，要求警察嚴辦。先前有消息指出，男子是闖入眾議院議長裴洛西的辦公室，但裴洛西的女兒稍早已出面否認。

綜合外媒報導，來自阿肯色州的60歲男子巴尼特（Richard Barnett）被人拍到闖入國會議員辦公室，除了直接坐在議員椅子上之外，更大喇喇地把腳跨到辦公桌上，一臉笑意毫不在乎，甚至還將桌上的信件偷走。

This is Richard Barnett of Gravette, Arkansas posing in Nancy Pelosi’s office. He also posed with stolen mail. He should be arrested immediately. pic.twitter.com/3XfmQbzAVw — Brad Betts (@870South) January 7, 2021

巴尼特聲稱，他闖入的是眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的辦公室，而那封信是寫給共和黨議員朗（Billy Long）的。巴尼特接受媒體訪問時表示，他支持川普聲稱民主黨進行選票詐欺的說法，並否認自己有偷信，「我有留25美分在他桌子上。」

許多美國網友也紛紛在推特轉發巴尼特的照片，並狂標記美國聯邦調查局（FBI）或警察單位，希望能迅速進行調查。裴洛西的女兒克莉絲汀（Christine Pelosi）稍早出面澄清，這非她母親的辦公桌，但闖入國會大廈的川普支持者，確實也破壞了許多辦公室物品，希望當局能盡早展開調查。

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