「中彈半空慘墜」女川粉死亡畫面曝　重摔撞地！口鼻冒大量鮮血

記者張寧倢/編譯

美國國會於6日召開聯席會議以認證拜登勝選,數千名川普支持者暴動,闖進國會與警方爆發衝突,其中一名女子遭到國會警察開槍射殺。網路上出現另一角度的新影片,可以看見她試圖爬窗攻占議場,下秒聽見巨大槍響,女子從半空中被擊落,瞬間後倒重摔在地。更有另一段畫面顯示,女子口鼻冒出大量血液。

根據《紐約郵報》報導,名為貝碧特(Ashli Babbit)的川普女性支持者當時跟著一群抗議者闖進國會大廈,卻在某扇門前遭到武裝警察們前後圍堵。一陣暴動之中,門上的玻璃早已被摧殘得只剩下窗框,背著美國國旗圖案後背包的貝碧特爬上右邊窗框,打算向前逼近議場,此時卻聽見「碰!」的巨大槍響。

▲▼女子中彈倒地後,口鼻直冒鮮血,畫面經特殊處理。(圖/翻攝自Twitter/@TaylerUSA)

門內的警察舉槍擊發,貝碧特胸口遭子彈強襲,瞬間無力後倒、重摔在地。另一段網路上流傳的現場畫面顯示,貝碧特中彈倒地後在地上蜷曲身體,瞳孔睜大,口鼻均流出大量鮮血。執法人員表示,貝碧特明顯是被國會警察開槍擊中。

WARNING: GRAPHIC CONTENT Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building. pic.twitter.com/GT8lLYyIwE

報導指出,現居加州聖地牙哥(San Diego)的退役女軍人貝碧特,被丈夫形容是一個「超級大川粉」,她曾於美國空軍服役14年期間4度被派駐海外,前一天還在推特發文表示,「沒有任何事可以阻止我們...他們可以一試再試,但風暴已經來臨,而這端看不到24小時後華府的情況...從黑暗到光明。」

Woman who was shot dead inside the Capitol building earlier today was Ashli Babbit (@Ashli_Babbitt), an Air Force veteran and Trump supporter from San Diego, California, her husband confirms https://t.co/SEz5bTCTzH pic.twitter.com/iqFYBkyIcW