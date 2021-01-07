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CNN曝：白宮國安顧問考慮請辭！　川普還禁潘斯幕僚長進西廂

記者張方瑀／綜合外電報導

美國CNN根據知情人士透露，美國白宮國家安全顧問歐布萊恩、副國安顧問「中國通」博明（Matt Pottinger）與副幕僚長里德爾正考慮請辭。另外也有消息指出，川普要求助理不要讓副總統潘斯的幕僚長馬克肖特（Marc Short）進入白宮。

▲▼白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。（圖／路透）

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。（圖／路透）

CNN白宮特派記者柯林斯（Kaitlan Collins）在推特發文表示，因為川普不願接受選舉結果，甚至鼓勵支持者闖入國會大廈，因此國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）、副國安顧問博明與副幕僚長里德爾（Chris Liddell）正在考慮請辭。

除此之外，多位匿名消息人士指出，川普告訴周圍助理，禁止讓潘斯的幕僚長馬克肖特進入白宮西廂（West Wing），目前還不確定具體原因，白宮也尚未給予回覆。

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