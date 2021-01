CNN曝：白宮國安顧問考慮請辭！　川普還禁潘斯幕僚長進西廂

記者張方瑀/綜合外電報導

美國CNN根據知情人士透露,美國白宮國家安全顧問歐布萊恩、副國安顧問「中國通」博明(Matt Pottinger)與副幕僚長里德爾正考慮請辭。另外也有消息指出,川普要求助理不要讓副總統潘斯的幕僚長馬克肖特(Marc Short)進入白宮。

▲白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)。(圖/路透)



National security adviser Robert O'Brien, deputy national security adviser Matt Pottinger and deputy chief of staff Chris Liddell are all considering resigning, sources tell me, @jaketapper and @vmsalama.