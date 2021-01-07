新郎落跑去找前女友！　新娘「現場挑人」嫁給參加婚禮男賓客

記者李振慧／綜合報導

印度卡納塔卡邦近來發生一起離奇事件，一名新郎為了前女友，在婚禮當天突然消失，女方家屬為了安慰傷心的新娘，竟然從現場男賓客挑出1人當她老公，而她也可以接受，最後仍於同天完成了婚禮。

事件10日發生在奇庫馬嘎魯爾縣(Chikkamagaluru)一個村莊，名叫納文(Naveen)的男子原本預定與兄弟阿肖克(Ashok)一同娶親，事發前一天他還參加婚前派對，然而婚禮當天卻突然失蹤。

家人後來發現，納文因為被前女友威脅，如果結婚就會在所有賓客面前喝下毒藥，所以他只好拋下新娘辛度(Sindhu)，跑去安慰前女友。

辛度發現自己被拋棄，傷心無法接受，家人為了安慰她便在婚禮尋找適合新郎，沒想到現場男賓客查德帕拉(Chandrappa)願意娶她，雙方家長緊急討論後，最後順利完成婚禮。

▼男子參加婚禮最後變新郎。（圖／示意圖／視覺中國）

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