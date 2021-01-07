惡劣！LINE「斷臂殘猿」辱肢障教授　中山大學男大生：非譏笑身障

▲國立中山大學男大生在群組內留言涉嫌侮辱教授，被檢方提起公訴。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄國立中山大學一位身體肢障的教授，107年間某次在麵攤吃飯，被系上林姓學生用手機拍照後，PO在有48人的系群組，結果另一名劉姓學生見狀竟留言「斷臂殘猿」等詞辱罵，教授事後得知提告，劉被高雄地檢署以涉犯妨害名譽罪嫌起訴。

起訴指出，劉男為該系學生，教授因肢體障礙領有身心障礙證明，兩人為師生關係，107年2月14日，同系的另一名林姓男大生在住處附近的餐館偶遇教授正在用餐，隨後用手機拍下他用餐的照片，並將照片PO上名為「109級OO系」的通訊軟體群組，PO完照片後留言「猜我他媽遇見了誰」、「OO教授」等語。

也在群組內的劉男看到後，不顧該群組為特定多數人都可共同觀覽的群組，在同一天傍晚，留言「斷臂殘猿」等語，藉此方式辱罵、嘲笑、譏諷教授的肢體障礙。直到109年6月5日，教授在臉書社團內，發現該系另一名許姓學生張貼的文章有上述群組的對話截圖，驚覺受辱報案處理，控告林姓、劉姓兩名學生對他公然侮辱。

檢方指出，林姓學生雖然承認拍攝教授的照片PO群組，但強調是透過教授的手部特徵認人，沒有歧視身障的意思，而劉姓學生則表示，自己留言的「斷臂殘猿」等詞是單純開玩笑，否認譏笑、歧視身障人士。

雖然本案發生時間是107年2月14日，莊姓教授一直到109年6月15日才提出告訴，不過檢方認定他是因為同年5月查看臉書社團才對整件事知情，因此尚未超過告訴期，加上劉姓學生雖然辯駁說自己的發言沒有歧視之意，但檢方認定他在群組內的發言，已對教授的人格造成貶損，不採信他的辯駁，依法提起公訴。

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