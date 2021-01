美國會大廈暴亂「女川粉中彈亡」！空軍服役14年退伍　最後推文曝

WARNING: GRAPHIC CONTENT



記者張靖榕/綜合外電報導

美國國會大廈美東時間周三(6日)發生暴亂,一名女性中彈身亡。《紐約郵報》(New York Post)公布其身分,該名女子名為貝碧特(Ashli Babbit),為美國空軍退役軍人。

報導指出,貝碧特在加州聖地牙哥(San Diego)結婚並長住,過去14年在空軍服役,退伍前曾4度派駐海外,當天從加州遠道而來華府參與川普支持者集會。

▲川普支持者攻入國會大廈,在廳堂與國會警察對峙。(圖/路透)

川普支持者6日下午在國會大廈外推翻拒馬和警方發生衝突,許多人衝上大廈外階梯,更有不少人攀牆登上階梯平台。不久後部分人衝入國會大廈內部,貝碧特也是其中一員,但很快她便被開槍擊中胸口,當場到地。

執法人員告訴該報,貝碧特明顯是被國會警察開槍擊中;她中彈後在地上蜷曲身體。根據網路畫面顯示,貝碧特倒地後瞳孔睜大,口鼻均流出大量鮮血。貝碧特在被送醫約兩小時內,便被院方宣告傷勢過重不治身亡。

貝碧特的丈夫形容妻子是一個「超級大川粉」。事發前一日,貝碧特還在推特上貼存,「沒有任何事可以阻止我們...他們可以一試再試,但風暴已經來臨,而這端看不到24小時後華府的情況...從黑暗到光明。」

6日上午川普支持者在國會大廈集會前幾小時,貝碧特轉推一篇文章,內容劍指川普4年來的忠誠副手 ─ 副總統潘斯(Mike Pence)。推文開頭為「在今天國會聯席會議前的必做清單」(MUST BE DONE LIST before Congress meets today),內容包括「潘斯必須辭職,之後必須被以叛國罪起訴」,以及「首席大法官羅伯茨( John Roberts)必須辭職下台。」