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日本東京首都圈新冠緊急事態　菅義偉今將發布明起至2/7實施

▲▼菅義偉。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）

文／中央社

日本共同社報導，首相菅義偉今天將決定針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情嚴峻的首都圈發布「緊急事態宣言」，實施期間為1月8日至2月7日。

緊急事態宣言期間內，將呼籲首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣）民眾在晚間8時後盡量避免出門、餐廳提早到晚間8時打烊、提供酒精飲料到晚間7時止，配合的業者將發放補助金，從現行的每天4萬日圓提高到6萬日圓。

政府並呼籲企業多利用在家工作，減少7成到公司上班的員工、晚間8時後減少勤務等。

另外，緊急宣言期間不要求小學、國中或高中停課，大學聯合入學考試與高中入學考試等將在做好防疫措施下照常舉行。

日本放送協會（NHK）報導，除呼籲餐廳縮短營業時間，日本政府也將修法，公布不配合提早打烊店家。

在呼籲民眾避免不重要與不緊急外出同時，也將對大型活動設限，如入場人數只能到場地容許人數的一半，或設置上限5000人等。

報導指出，日本政府今天上午召開傳染病專家組成的諮詢委員會，說明發布緊急事態宣言的規劃、聽取專家意見；下午國會參眾兩院聽取政府報告與進行質詢；菅義偉擬傍晚在政府的對策本部發布緊急事態宣言。

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