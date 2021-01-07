美政府點頭鎮暴！重兵進駐華府　紐約1000名國民兵支援

▲美國國民兵進駐華府。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國現任總統川普支持者6日闖入國會大廈，引發暴動。華府國民兵稍早已證實，晚間會部署1100名哥倫比亞特區國民兵及650名維吉尼亞州國民兵，而聯邦調查局也動員人力至國會現場，協助警方維持秩序。紐約州長古莫也表示，應政府要求，將派遣1000名紐約國民兵至華盛頓特區。

綜合美媒紐約時報、CNN報導，川普支持者闖入國會大廈，部分人士打破眾院議場玻璃，內部則有持槍執法人員舉槍與示威者對峙，場面相當失控。

▲華府暴動，眾議院議場內人員就地掩蔽。（圖／達志影像／美聯社）

華府國民兵發言人馬喬納（Tinashe T. Machona）稍早透過聲明證實，所有華府國民兵都已動員，做好準備支援各地執法人員維持秩序，讓聯邦及地方官員執行任務。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）稍早也透過聲明表示，應美國國民警衛隊要求，該州將派遣1000名紐約國民兵前往華盛頓特區，為期最多2周，「過去244年以來，我們的民主基石始終是權力和平移交，紐約州隨時準備好，確保美國人民意志被實現。」他也進一步強調，此一調度並不會影響新冠防疫措施。

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