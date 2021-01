美國會暴動奪1命　歐巴馬點名「川普煽動」：美史上一大侮辱

▲美國前總統歐巴馬。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國國會6日暴動確定奪走1條人命。對此,前總統歐巴馬(Barack Obama)同日發出聲明,直言「歷史將會記載今天在國會大廈所發生的暴力事件,這是由持續以毫無根據理由針對合法大選結果扯謊的現任總統所煽動,此時此刻是我國的一大侮辱。」

美國有線電視新聞網(CNN)報導,在暴動發生的當下,國會大廈正認證當選總統拜登的選舉人票,在延誤數小時後,認證程序現已恢復。

歐巴馬把此次暴動歸咎於川普,聲明進一步提到,共和黨許多成員也已發聲,他們站在喬治亞州等共和黨州同一陣線,光榮履行自身職責且不畏懼,如今國家需要更多這一類型的領導者,「此時此刻,以及接下來幾天、幾周、幾個月,當選總統拜登將努力恢復我們政治上共同目標,我們所有美國人,無論屬於哪個黨派,都應該支持他實現這個目標。」

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya