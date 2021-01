扯！無辜妹突被拉下公車　首都街頭遭「20男集體性侵」

▲ 非洲蘇丹共和國首都卡土木(Khartoum) 。(資料圖/路透)

記者蔡儀潔/綜合報導

非洲蘇丹共和國一名女子日前遭遇恐怖性侵,她在首都卡土木(Khartoum)市區乘車時,突然遇上持刀男子,隨後被強押下車,接著就在鬧區光天化日下,遭20名男子集體性侵得逞。

綜合外電報導,事件發生於2020年12月31日,被害人是一名身分受到保護的女子,她當天與一名男性親戚去搭車,行經市區最熱鬧的尼羅街時,突然被強拉下車。

暴徒手持刀械威脅,隨即控制2人行動,接著20名男子竟在光天化日下,性侵被害女子得逞,相當駭人。

消息傳出後,由於當地警方對案件偵辦進度等訊息始終交代不清,引爆民眾怒火。他們認為國家需要改變,呼籲應對性犯罪者採取更嚴格的刑罰,並透過各大社群平台發動串聯。

許多網友在推特發起話題標籤,用「it’s not okay)」、「MeTooSudan」來互相提醒擴散,幫助女性面對她們的恐懼與控訴。

Sudanese women have the right to exist and occupy space in their own country the same way Sudanese men get to do so, without their lives being in danger.



Where are our human rights? Where are the laws that protect us? #نحنا_معاكي #itsnotokay#MeTooSudan