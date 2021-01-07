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扯！無辜妹突被拉下公車　首都街頭遭「20男集體性侵」

▲▼ 非洲蘇丹共和國首都 卡土木(Khartoum) 。（圖／路透）

▲ 非洲蘇丹共和國首都卡土木(Khartoum) 。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

非洲蘇丹共和國一名女子日前遭遇恐怖性侵，她在首都卡土木(Khartoum)市區乘車時，突然遇上持刀男子，隨後被強押下車，接著就在鬧區光天化日下，遭20名男子集體性侵得逞。

綜合外電報導，事件發生於2020年12月31日，被害人是一名身分受到保護的女子，她當天與一名男性親戚去搭車，行經市區最熱鬧的尼羅街時，突然被強拉下車。

暴徒手持刀械威脅，隨即控制2人行動，接著20名男子竟在光天化日下，性侵被害女子得逞，相當駭人。

消息傳出後，由於當地警方對案件偵辦進度等訊息始終交代不清，引爆民眾怒火。他們認為國家需要改變，呼籲應對性犯罪者採取更嚴格的刑罰，並透過各大社群平台發動串聯。

許多網友在推特發起話題標籤，用「it’s not okay)」、「MeTooSudan」來互相提醒擴散，幫助女性面對她們的恐懼與控訴。

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