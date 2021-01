快訊／推特封鎖川普帳戶12小時　「再違規永久停用」

▲推特。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普在推特上先後上傳影片與貼文,除了在影片中向支持者喊話「和平回家」並重申選舉遭邪惡舞弊外,還批評一向挺他的副總統潘斯(Mike Pence)沒有擔當。推特在數小時後移除了3篇川普推文,並封鎖帳號12小時,若再違規便永久停用。

川普在推特影片中告訴支持者,「我們愛你們,你們很特別」,並表示能瞭解這份痛苦,「但你們必須回家了,和平地回家吧。」隨後他話鋒一轉再指控選舉遭到舞弊,實在「太壞,太邪惡了。」

在另一則貼文中,川普為闖入國會大廈的支持者說話,並將他們稱為「長期受到糟糕且不公平對待的偉大愛國者」。他說當選舉被粗魯且惡毒地奪走,這就是會發生的事情;他並再度喊話「帶著愛與和平回家吧!永遠記得這一天!」

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM