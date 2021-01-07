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快訊／推特封鎖川普帳戶12小時　「再違規永久停用」

▲▼川普,Donald Trump。（圖／達志影像／美聯社）

▲推特。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普在推特上先後上傳影片與貼文，除了在影片中向支持者喊話「和平回家」並重申選舉遭邪惡舞弊外，還批評一向挺他的副總統潘斯（Mike Pence）沒有擔當。推特在數小時後移除了3篇川普推文，並封鎖帳號12小時，若再違規便永久停用。

川普在推特影片中告訴支持者，「我們愛你們，你們很特別」，並表示能瞭解這份痛苦，「但你們必須回家了，和平地回家吧。」隨後他話鋒一轉再指控選舉遭到舞弊，實在「太壞，太邪惡了。」

在另一則貼文中，川普為闖入國會大廈的支持者說話，並將他們稱為「長期受到糟糕且不公平對待的偉大愛國者」。他說當選舉被粗魯且惡毒地奪走，這就是會發生的事情；他並再度喊話「帶著愛與和平回家吧！永遠記得這一天！」

國會暴亂前川普曾向副總統潘斯喊話，要求潘斯聽話，否則「我會對你感到非常失望」：然而身為當天主持選舉人團投票結果認證聯席會議的潘斯，卻對媒體公開表示，自己並不會不接受選舉人團的認證結果，直接打臉川普及死忠支持者。

因此川普在後續貼文中斥責潘斯沒有「勇氣」，為正直的國家與憲法挺身而出。推特官方很快表示其內容含有大量誤導與不實訊息，並指出最重要的是有鑑於當前「史無前例且持續在華盛頓特區進行中的暴力事態」，已經移除三則總統川普的推文，因其嚴重違反社群守則，此外也封鎖川普帳號12小時，在期間不能進行推文，之後若再違規將永久停用帳戶。

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