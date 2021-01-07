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熱舞阿伯跨年跳車道下秒被撞死　噴飛瞬間曝光！騎士衰陪葬

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

菲律賓納卯市（Davao City，又譯達沃市）在剛跨年沒幾分鐘，就發生一起死亡車禍。60歲的曼達吉特因為參加派對情緒太嗨，跳進車道想要熱舞助興，沒想到下一秒就遭21歲騎士凱伯特撞上，兩人均當場喪命。

影片中，只見穿著綠色上衣的曼達吉特（Raol Mandaget）先是站在路邊確定左右有無來車，接著開心跳進車道，與對面的黑衣男子一起「尬舞」，下一秒一輛機車飛速從畫面左下角衝出，當場把他撞飛到半空中，最後重重摔落地面，把現場民眾、小孩嚇了一大跳。

▲▼道路示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲曼達吉特跑到路中央跳舞，結果剛跨進2021年就遭撞飛身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

根據菲律賓媒體《ABS-CBN》、《SUNSTAR》報導，事故發生在1日0時左右，曼達吉特遭撞飛身亡，而騎士（Joviemar Caybot）因為沒有戴安全帽，加上超速，撞到人之後自己也慘摔死亡；據了解，兩人當時似乎都處於酒醉狀態，但詳細過程當地警方仍在調查當中。

這段驚險影片在網路上傳開後，掀起菲律賓網友熱烈討論，紛紛留言表示，「這就是我們缺乏紀律的地方」、「為什麼要在一條窄路旁邊辦派對啊」、「他是沒有看到有其他車輛經過嗎？竟然還跑到路中央跳舞」。

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