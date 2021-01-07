南韓凍成冰雪王國！首爾夜晚強降雪「堵車4小時」...陸海空全停擺

▲首爾6日晚間起降下大雪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

受到北極圈冷渦旋帶動地面大陸冷高壓影響，被稱為史上最強的寒流席捲南韓，首爾時隔3年發佈寒流警報，從昨（6）日下午起便開始降下大雪，今（7）日早晨氣溫更下探至零下16.5度，強降雪加上強風使路面結凍，連帶造成首都圈地鐵出現電車故障、延遲發車等交通事故，國內線班機與渡輪紛紛遭取消。

根據《韓聯社》報導，首爾、京畿道、中部地區、全羅南北道、慶尚北道內陸地區、濟州島等地自6日晚間起開始降下大雪，首爾市區道路結冰、結凍。

▲首爾6日晚間一度因大雪產生交通大亂。（圖／達志影像）

儘管先前早有氣象預報指出首爾將迎來強降雪，然而當局反應慢半拍，除雪作業與採取相關安全措施的時程往後拖延，江南區論峴洞某公車司機只能在道路上原地放乘客下車，1個小時候公車遭到轎車追撞；江南區清潭洞更發生4輛車無法上坡的窘境，光是等待拖吊車前來就耗掉4個多小時。

報導指出，江原道嶺西地區與山區、京畿道北部地區7日早晨氣溫跌到零下20度，體感溫度為零下25度，而位於江原道的雪嶽山則是零下29.4度，體感溫度更是慘跌到零下48.2度，至於位於韓半島（朝鮮半島）西南端海面上的濟州島，為時隔57年首度發佈寒流警報，預估10日以前山區還會降下大雪。

▲首爾景福宮與光化門被皚皚白雪覆蓋。（圖／達志影像）

南韓氣象廳預估各地積雪量，忠清南道西海岸、全羅南北道、鬱陵島、獨島等為5至20公分，全羅南北道西部與濟州島山區則為30至50公分，首都圈南部西海岸、忠清南北道內陸地區、西海（黃海）5島則為3至10公分。

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