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南韓疫情稍減！單日僅增870起新冠病例...政府研擬「重開」健身房

▲▼首爾實施高強度防疫措施，街邊婦女戴起口罩。（圖／路透社）

▲首爾實施高強度防疫措施，街邊婦女戴起口罩。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在冬季之後進入第3波全國性大流行，先前單日新增確診數更是每日飆破千人大關，不過隨著當局實施高強度防疫措施，疫情可說是稍微趨緩，不過由於全國各地仍潛藏著未確診的社區感染者，加上安養機構、看守所與監獄等依舊傳出群聚感染，當局更是不敢大意。

根據《韓聯社》報導，截至7日0時為止，南韓今（7）日上午9時30分共通報870起病例，其中833例為境內感染、37例為境外移入，同時新增19例死亡。目前南韓共累計66686例確診、1046例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增623例（首爾佔292例、京畿道佔294例、仁川佔37例）； 慶尚北道新增34例；江原道新增30例；光州新增28例；釜山新增23例；慶尚南道新增20例；忠清南道新增19例；忠清北道新增14例；大邱新增10例；大田、蔚山、濟州島各新增9例；世宗新增3例；全羅北道新增2例。

▲▼首爾東部看守所至今已累計超過千人確診。（圖／達志影像）

▲首爾東部看守所至今已累計超過千人確診。（圖／達志影像）

從主要的群聚感染案例來看，首爾東部看守所累計1094例；首爾市東大門區老人福利機構新增40例；首爾市楊川區某療養院新增40例；仁川市桂陽區某療養院包括職員、入院病患、家屬等共累計57人確診。

隨著當局延長首都圈等全國各地高力度防疫措施，民眾傳出所謂的「防疫疲勞」，先前大邱市一名50多歲健身房業者疑不敵停業造成虧損而選擇在元旦輕生，使不少因配合防疫政策而遭停業的健身房、有氧舞蹈教室、咖啡廳、KTV等業者集體抗議，表示將在配合防疫政策下照常「開業」，而網咖、啤酒吧業者更在憲法裁判所提起訴訟，表示政府的做法已然違憲。

▲▼因防疫政策被迫停業的業者上街頭抗議，表示因連日虧損已無力承擔店租、貸款。（圖／達志影像／美聯社）

▲因防疫政策被迫停業的業者上街頭抗議，表示因連日虧損已無力承擔店租、貸款。（圖／達志影像／美聯社）

對此，中央事故收拾本部長孫映萊在7日例行記者會上表示，政府研擬從明（8）日起稍微放寬條件，允許健身房、劍道館、踢拳館、足球教室、跳繩教室、保齡球館、桌球館、撞球館、高爾夫練習場、羽球場等室內體育設施在同一時間僅開放9人入場，且入場消費者限定為學生、兒童與青少年，營業目的以教育為優先。

另外，隨著首都圈與其他各地的社交距離防疫政策效期至17日停止，防疫當局研擬解除停業超過1個多月的室內體育設施、KTV、補習班等場所的集合限制令，不過同時要求業者屆時得嚴加遵守防疫政策，否則將加重處罰。

►南韓又增2例「新冠變種病毒」！新冠死亡人數突破1000人
►南韓新冠飆增1020例！政府自滿宣言「慘遭打臉」...今禁5人↑群聚
►健身房業者驚傳元旦輕生亡！疑不敵南韓防疫政策...哭：快餓死了

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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