1歲女嬰慘遭養母狠虐死！南韓警察廳長「鞠躬致歉」：已將他調職

▲南韓民眾追悼慘遭養母虐死的女嬰鄭仁，痛批警方與社福機構應對不當。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓僅16個月大的女嬰鄭仁（정인，音譯）於去年10月遭到住在首爾市陽川區的30多歲張姓養母凌虐致死，生前腹部遭重擊導致腸胃破裂，頭蓋骨、肋骨、鎖骨、腿骨多處斷裂，死狀悽慘。

南韓電視台SBS時事節目《我想知道真相》（그것이알고싶다）本月2日報導後引起社會各界廣大迴響，張姓養父母一家慘遭撻伐，而警方、社會兒童福利機構更被痛批處理該案時選擇相信養父母說法，荒謬的辦案態度導致女嬰死亡。

▲南韓警察廳長金昌龍召開記者會向全民致歉。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》報導，南韓警察廳長金昌龍（김창룡）見到事態一發不可收拾，隨即於昨（6）日下午在首爾市西大門區渼芹洞警察廳大樓召開記者會，鄭重向全民道歉，並表示已將楊川警察署長調離該職。

金昌龍表示，「在初步應對與調查階段時，針對警方的不足之處，我身為警界最高負責人，在此我痛徹心扉、感受到責任重大。未來承諾真相調查工作將做到滴水不漏，同時制定對策防止同樣悲劇發生，更新警方應對兒童虐待等事件的SOP。」

▲金昌龍表示，已將楊川警察署長調職處分。（圖／達志影像）

金昌龍在記者會上承諾，未來將會在警察廳內新設專門處理兒童虐待事件的部門，同時與國家搜查本部、市道自治警察力合作體制，未來在每一件疑似案例中，將會詳加審查嫌疑犯受否有精神病史、酒精中毒等。

楊川警察署現任署長、女性青少年科長在此次事件中被各界指責應對不力，因此金昌龍在記者會上表示，已將2人調離現職，未來改任精通兒少、婦女領域的首爾警察廳保安搜查科長徐貞純（서정순，音譯）為新任楊川警察署署長。

另外，金昌龍今（7）日前往國會接受行政安全委員會緊急懸案質詢時坦承，由於警方先前已將鄭仁案移交檢方偵辦並且在起訴階段，因此依照現行法規，若無新證據出現或其他重大事項，警方恐難以提出重新偵查的請求。

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