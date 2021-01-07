金正恩續開全代會！會議強調「武力護和平」...全面檢討經濟政策

▲金正恩6日繼續主持勞動黨第8次全代會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（6）日持續在首都平壤主持勞動黨第8次全國代表大會，當中強調將強化國家防衛武力，提升國防安全的發展，守護和平的環境，同時在會上討論下個5個年國家經濟計劃中關於基礎建設的議題。不過，會上依舊將焦點聚集在經濟議題，未提及對南韓、對美國外交策略。

根據北韓官媒《朝中社》今（7）日報導，金正恩連續2天召開黨中央委員會事業檢討報告會議，並在會議上提出具體方案，表示將持續提升國家防衛武力至更高的層次，闡明打造可供社會主義建設和平發展的令人信賴的環境。

▲金正恩承認在經濟發展領域上均未達標。（圖／路透社）

而會議上也針對交通運輸、基礎建設、建材工業、郵政、國土環境、都市經營、對外經濟等政府部門與其相關領域進行分析與討論，制定出新的5個年國家經濟計劃，並提出實行方案。同時，還討論如何以多角度、自立的方式發展各市與郡，提出提升農業、輕工業、水產業的生產方案。

另外，會上也討論如何增進國家科學技術的發展。

▲報導指，相關會議7日仍在進行中。（圖／路透社）

據悉，金正恩5日主持會議時首度在7000名官員與各級代表面前坦承，過去5年來在經濟發展上皆嚴重未達標，因此全代會的焦點偏重於經濟議題。報導指出，事業檢討報告會議7日仍在進行中。

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