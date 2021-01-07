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川粉拒大選結果「攻入國會大廈」1女中彈！　川普喊話：保持和平

文／中央社記者江今葉華盛頓6日專電

美國總統川普今天向大批支持者喊話永不放棄、永不認輸後，部分支持者闖入國會大廈，與警方爆發衝突，國會認證總統大選結果的程序被迫延後。川普隨後呼籲抗議者保持和平。 

▲▼華府暴動。（圖／達志影像／美聯社）

▲川粉攻入國會大廈，裡頭的國會議員收到國會警察指示，當場趴下護頭。（圖／達志影像／美聯社）

法新社報導，抗議者闖越安全警戒線1個多小時後，川普上推特（Twitter）表示：「請支持我們的國會警察局和執法單位。」「請保持和平！」

眾議員奇爾迪（Dan Kildee）表示，川普支持者試圖進入眾議院大廳，員警為保護場內議員而拔槍。這名議員還說：「我們已接獲指示趴在地上，戴上（稍早給予的）防毒面具。」

▲▼美國國會議員準備認證大選最終結果，川粉衝入國會大廈內。（圖／路透）

▲川粉佔據國會大廈廳堂，與國會警察對峙。（圖／路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名女性胸部中槍倒在國會大廈地板上，情況危急。

美國國會今天下午召開聯席會議，將對2020年總統大選結果做最後認證。根據各州選舉人團投票結果，民主黨候選人拜登（Joe Biden）贏得勝選。

尋求連任的川普至今仍不承認敗選，頻頻指稱選舉舞弊、大選結果遭到竊取，他今天中午在白宮附近的橢圓形草坪（Ellipse）向支持者發表談話。

川普表示，勝選結果遭到民主黨、假新聞媒體竊取，「這是他們一直在做的事」，「我們永不放棄，我們永不認輸。」

從威斯康辛州一路開了14個小時到華府聲援川普的福特（Rochelle Ford）就指控大選結果都是謊言，還一連說了5次「作弊」（cheat）。

福特認為川普任內勞苦功高，不只為美國，也為全世界做出許多貢獻。她會為了川普的勝選而奮戰，也希望國會能做「對的事」。

因為逃離越共而移民美國的美籍越南裔Danny表示，川普為美國奮戰，為全球民主奮戰。曾在IBM任職的他因為公司遷移到中國失業，也對川普的「美國優先」政策表示肯定，因此他今天特別和太太一同來聲援川普。

來自中國浙江的陳吉米（Jimmy Chen）認為川普是美國唯一的希望，將美國帶回傳統價值的美國，將共和黨轉變成勞工的黨，讓勞工獲利。

來自新罕布什爾州（New Hampshire）的傑克森（Carl Jackson）則表示他是為孩子的未來而奮戰，因為拜登與中國勾結，未來必將犧牲美國人民，為了避免這樣的結果他必須站在這裡奮戰，即使國會最後仍確認拜登當選，他也會持續奮戰到底。

 
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快訊／川普支持者攻入國會大廈！　副總統潘斯緊急「地道撤離」

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