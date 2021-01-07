快訊／川普支持者攻入國會大廈！　副總統潘斯緊急「地道撤離」

▲川普支持者與警方在國會大廈前爆發激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國副總統潘斯6日主持國會聯席會議，即將認證各州選舉人團大選投票結果。川普支持者當天在國會前與警方爆發激烈衝突。美媒報導，有支持者衝入國會大廈，副總統潘斯緊急從地下通道撤離。目前國會山莊已經被封鎖。

CNBC報導，國會山莊外川普支持者暴動，多名川普支持者衝破警方防線闖進國會大廈，正在國會大廈內主持聯席會議的副總統潘斯，以及參議院臨時議長葛雷斯利，都已經被緊急轉移至安全地點。

一名參議員向NBC News表示，目前參議院大門已經被關閉並上鎖，參議員都被告知盡量遠離門口。CNN則報導，目前國會大廈內場面相當混亂。

另一位眾議員向CNN證實，目前國會警察正在撤離眾議院議場人員，有警員在現場持槍，與試圖衝破議場大門的示威者對峙。

稍早前，總統川普才在華府的集會遊行上，鼓勵支持者應前往國會示威，抗議國會議員認證拜登贏得總統選舉。不過，川普本人並未加入遊行，而是直接返回白宮。白宮暫時沒有發表評論。

川普本人則透過推特表示，「請支持我們的國會警察和執法人員。他們真正站在我們國家這邊。保持和平！」

▼國會警察和維安人員持槍守在議場門口前。（圖／達志影像／美聯社）

