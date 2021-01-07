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羞到爆！「越喜歡，越不敢靠近你」星座Top5　巨蟹＝看護型默默陪伴

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲身邊也有默默喜歡你，不主動出擊的人嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在追求愛情的路上，有些人主動出擊，深怕得來不易的緣分不經意地從指縫間溜走；而有的人則是生性害羞，選擇在遠方默默守護，或是個性使然，得花時間確認好自己的心意才有下一步。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析出「越喜歡你，越不敢靠近你」的星座Top5，網友們嗨喊：「準爆了啦！」

安德魯統整出5個「越喜歡你，反而越不敢靠近你」的星座：

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1.巨蟹座
巨蟹座像是「看護型」的情人！認為喜歡一個人不一定要讓對方知道，總是選擇站在遠方、默默守護，享受這種單戀、單相思的感覺。另一方面，可能害怕破壞了自己對愛情的幻想，缺乏自信的深怕墜入愛河中一切都變了調，對於談戀愛存在太多悲觀的想法。因此，巨蟹初期遇到喜歡的人時會選擇逃避，把珍貴的心意偷偷藏起來，不讓人發現。

2.處女座
非常需要長時間觀察的處女座，在喜歡一個人時習慣出考題考考對方，甚至在講話時百般挑剔，讓對方覺得被找麻煩。有些處女座喜歡裝酷、裝冷漠，不輕易踏入一段感情，待觀察期過後心意清晰明瞭，態度才會稍稍轉變。因此，喜歡處女座的人也要夠聰明，觀察他/她的心意，可能種種行為的背後只是為了測試你。

3.天蠍座
別看天蠍座有些高傲，在面對愛情時他/她們特別膽小，戰略以不主動出擊，而是以退為進，不動聲色的出現在你身邊，表面上看似無行動，事實上他/她在等待一出手就中的機會。天蠍在感情中不打沒把握的仗，確定雙方互有好感才會進攻，別看他/她們表現得四平八穩毫無破綻，實際上內心急得發慌。

羞到爆！「愛你卻不敢靠近你」星座Top5　巨蟹＝看護型默默陪伴。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

4.摩羯座
ㄍㄧㄥ到會得內傷的摩羯座，在社交及談戀愛時「開頭」的確較困難，很多人認為他/她們冷漠，其實是因不擅長而藉此隱藏內心情緒，為自我保護的表現。大多數的摩羯希望自己心如止水，不被愛情影響了思緒，但人總有七情六慾，碰到喜歡的人就會顯得不安，很多話想說又怕搞砸一切，接著他/她們越來越ㄍㄧㄥ，總先預設不好的結果，對愛情強大的不安全感促使下，遇到心儀對象表現超反常。

5.金牛座
同樣屬於守護型情人的金牛座，喜歡一個人可以放在心裡很久，因此常讓人搞不懂是被當朋友還是情人？友達以上卻又不主動表白的金牛，在愛情中不求回報，只要能奉獻自己微薄的力量內心就很滿足，但很淒慘的是，在碰到郎有情妹無意情況下，容易淪為工具人。

社交能力不差的金牛，對於朋友可幽默輕鬆應對，但一碰到喜歡的人就變成木頭人害羞得不知所措，這情況下常讓對方一頭霧水，明明有好感，但見面時又會顯得有些尷尬。

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