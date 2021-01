手捧煙火燃放爆炸！他雙手慘被炸飛「鮮血直噴」哭吼　驚悚畫面曝

▲男子雙手當時捧著煙火,讓另名男子點燃,但手中煙火突然爆炸。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

美國德州3日深夜一處大型街頭賽車場邊發生煙火施放事故,總計2人受傷。如今現場畫面留出,可見一名男子當時正坐在貨車後方,當他試圖拋出手中的煙火時,煙火瞬間爆炸,雙手當場被炸飛,血濺現場,另名負責點燃煙火的人則是一手3根手指被炸掉、另手嚴重受傷,臉部也受到波及,視力受損,有永久失明風險。

綜合每日新聞等外媒報導,事發於3日晚間10時30分左右,約莫200名俱樂部賽車手聚集在停車場,其中2人試圖在汽車旁燃放煙火,豈料意外就此發生。

現場影片顯示,一名未滿20歲的男子坐在貨車後方,雙手捧著煙火,由另名在場人士協助點燃,現場響起一聲聲「點燃」、「點燃」的催促聲。

但就在他試圖把煙火拋出手中的瞬間,突然發生爆炸事故,在傳出「碰」一聲巨響後,他的雙手被炸飛;與此同時,負責點燃煙火的人臉部也被炸傷,眼睛有永久失明風險,一手3根手指被炸掉、一手嚴重受傷,鮮血瞬間飛濺,現場陷入一片混亂。

事後,手捧煙火的紅衣男子當場痛到大吼,現場也有人喊出「所以我們說不要放煙火啊」。2人被緊急送往布魯克軍事醫療中心接受治療,但確切傷勢仍有待確認。

▼以下影片畫面可能令人感到不適,請斟酌觀看。

VIEWER DISCRETION ADVISED

These are graphic images of the moment teens lit the firework, which ended horribly wrong.



We've reached out to @SATXPolice to get an exact number of how many people were hurt by fireworks last month -- we are still waiting to hear back. pic.twitter.com/3JnxGutQ82