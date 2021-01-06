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手捧煙火燃放爆炸！他雙手慘被炸飛「鮮血直噴」哭吼　驚悚畫面曝

▲▼ 放煙火雙手被炸爛。（圖／翻攝自推特）

▲男子雙手當時捧著煙火，讓另名男子點燃，但手中煙火突然爆炸。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州3日深夜一處大型街頭賽車場邊發生煙火施放事故，總計2人受傷。如今現場畫面留出，可見一名男子當時正坐在貨車後方，當他試圖拋出手中的煙火時，煙火瞬間爆炸，雙手當場被炸飛，血濺現場，另名負責點燃煙火的人則是一手3根手指被炸掉、另手嚴重受傷，臉部也受到波及，視力受損，有永久失明風險。

綜合每日新聞等外媒報導，事發於3日晚間10時30分左右，約莫200名俱樂部賽車手聚集在停車場，其中2人試圖在汽車旁燃放煙火，豈料意外就此發生。

現場影片顯示，一名未滿20歲的男子坐在貨車後方，雙手捧著煙火，由另名在場人士協助點燃，現場響起一聲聲「點燃」、「點燃」的催促聲。

但就在他試圖把煙火拋出手中的瞬間，突然發生爆炸事故，在傳出「碰」一聲巨響後，他的雙手被炸飛；與此同時，負責點燃煙火的人臉部也被炸傷，眼睛有永久失明風險，一手3根手指被炸掉、一手嚴重受傷，鮮血瞬間飛濺，現場陷入一片混亂。

事後，手捧煙火的紅衣男子當場痛到大吼，現場也有人喊出「所以我們說不要放煙火啊」。2人被緊急送往布魯克軍事醫療中心接受治療，但確切傷勢仍有待確認。

▼以下影片畫面可能令人感到不適，請斟酌觀看。

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