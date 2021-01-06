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2狼舉石塊威脅「砸死妳」！年輕母女慘遭性侵　民眾不報警還拍下PO網

▲▼印度拾荒母女被趕出家門後又慘遭性侵，引起輿論譁然，紛紛要求嚴懲嫌犯。（圖／翻攝自TIMES NOW）

▲印度拾荒母女被趕出家門後又慘遭性侵，引起輿論譁然，紛紛要求嚴懲嫌犯。（圖／翻攝自TIMES NOW，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

印度新德里一對母女因疫情封城後，家中經濟陷入困頓，被丈夫轟出家門，禍不單行的是，輾轉流浪街頭又遭2名酒醉男子盯上，當街高舉大石塊威嚇，揚言要殺死兩人，最終母女檔慘遭性侵。

綜合外媒報導，該起事件發生在去年12月30日晚間，母女檔不幸被2名酒醉男子盯上，從一開始就毛手毛腳，雖然母女檔曾一度抵抗，卻因此激怒男子，拿起大石揚言要將兩人砸死，雙方一陣僵持，但在驚慌害怕下，母女倆最終仍慘遭2男性侵得逞。

▲▼印度拾荒母女被趕出家門後又慘遭性侵，引起輿論譁然，紛紛要求嚴懲嫌犯。（圖／翻攝自TIMES NOW）

整段逼姦過程被一名18歲居民里蒂克（Ritik）從自家窗戶拍下，但他沒有幫忙報警，而是將這段人間悲歌上傳至社群軟體供人觀賞，影片一度瘋傳，引起印度輿論譁然。

警方獲報後迅速展開調查，經過公車站、地鐵站等地沿路的監視器找到受害的35歲母親及18歲女兒，協助兩人就醫驗傷，了解事情經過。據受害母親表示，兩人因為家中經濟狀況在封城後變糟，慘被丈夫拋棄，只好拾荒為生，沒想到在路上遭到陌生男子性侵。

▲▼印度拾荒母女被趕出家門後又慘遭性侵，引起輿論譁然，紛紛要求嚴懲嫌犯。（圖／翻攝自TIMES NOW）

警方在3日逮捕24歲的阿米特（Amit）和22歲索努（Sonu）兩名嫌犯，並將拍攝逼姦影片的里蒂克（Ritik）移送法辦。不少為此案憤怒的網友也紛紛表示除了性侵犯外，還應該逮捕讓妻女流落街頭的丈夫，也要重懲冷漠拍影片的人。

►►逼姦影片請點此，慎入

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