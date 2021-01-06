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校園美感改造第2波！「特色教室」前後對比驚人　5大類別一次看

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

▲「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

記者林育綾／綜合報導

台灣設計研究院執行「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」繼發表第一波改造結果後，今（6）日再公布第二波翻轉校園8個案例，改造依照內容分為5大類別，包括：特色教室、機能收納、指標及空間翻轉、閒置空間再造、生態學習。團隊堅信，「好的環境會對人產生好的影響，不僅會讓美感深植孩子的心裡，同時也會讓行為產生引導式的改變」。

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

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▲南投富功國小改造前。（圖／台灣設計研究院）

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

▲南投富功國小改造後。（圖／台灣設計研究院）

「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」由教育部發起、台灣設計研究院執行，2020年起已經完成9間的校園改造，今年更將挑戰25所學校的美感變身的工程，今先公布翻轉8間校園案例，分別是台中市豐東國中、南投縣富功國小、高雄市溪寮國小、屏東縣塭子國小，以及4所台南市的學校：西港國中、善化國中、新興國小、台南女中。

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

▲台南新興國小改造前。（圖／台灣設計研究院）

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

▲台南新興國小改造後。（圖／台灣設計研究院）

今年計畫改造共分為5大類別，有針對改造班級或各科教室的「特色教室」、創造更靈活的魔術空間「機能收納」、改善原有設計不良的「指標及空間翻轉」、因學生人數逐年減少而出現的「閒置空間再造」，另外還有與自然共生的「生態學習」。

團隊綜觀全台的學校，遇到的問題不外乎都是這5種類別，因此期許透過「學美‧美學」計畫的發表，讓更多學校可以親自到案例學校觀摩與學習，利用知識開源的方式，讓其他學校們找到解決問題的方法。

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

▲台南善化國中改造前。（圖／台灣設計研究院）

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

▲▼台南善化國中改造後。（圖／台灣設計研究院）

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

以今年參與改造的南投縣富功國小為例，設計團隊發現收納問題嚴重，因此為整個教室打造許多收納空間，甚至為營養午餐的餐車設計了專屬的「停車場」，讓雜亂的教室變得整潔乾淨。而在美的環境當中，學生也會自動養成隨手收拾的好習慣。

目前學校最常見的「閒置空間再造」，台中市豐東國中面臨體育班取消後閒置的角力館，經年累月的外加室裝，缺乏針對使用功能的總體空間規劃。設計團隊進場後，更換大面積窗戶，讓大量的自然光投入室內，不但重現原生建築的歷史特色與美感，更與戶外的空間串連，形成豐東的藝文活動廊帶，成為學生下課後最愛的「楓苳聚場」。

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

▲▼台中市豐東國中閒置的角力館改造前。（圖／台灣設計研究院）

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

▲▼台中市豐東國中閒置的角力館改造後。（圖／台灣設計研究院）

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

團隊表示，台灣的很多校園都有自己的發展特色，但因為建築本體老舊，無法符合現在孩子教育與成長的需求，設計的導入刻不容緩。他們也堅信，好的環境會對人產生好的影響，不僅會讓美感深植孩子的心裡，同時也會讓行為產生引導式的改變。

從去年所完成的台南市新東國小來看，歷經一年多的使用，全白色系的學生餐廳，依舊潔白如初，因為學生們自動自發地維護環境整潔，珍惜得來不易的改造結果。這種行為的改變，就是設計帶來的影響力，同時也是「學美‧美學」最重要的核心價值。

▲▼「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」公布第2波翻轉校園案例。（圖／台灣設計研究院）

▲「學美．美學計畫」由設計團隊與學校師生透過多次的討論、實作，來進行設計共創。（圖／台灣設計研究院）

「學美．美學計畫」由設計團隊與學校師生透過多次的討論、實作，來進行設計共創，不僅開啟創新的設計模式，也以美感顛覆師生們的想像。除了今天公布的第2波改造成果外，後續將會舉辦成果分享會，邀請10所改造學校的校長及負責設計改造的設計團隊現身說法，分享設計專業進入校園進行改造之後所造成的改變。

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