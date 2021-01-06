「想讓女兒喝口熱牛奶...」一家4口擠平房　遇寒冬送暖笑開了！

▲小雯與發展遲緩的孩子，以及身心障礙的父母，擠在山上的平房中。（圖／記者謝承恩翻攝）

記者謝承恩／綜合報導

「我希望能讓女兒喝一口熱牛奶...」，輕度智能障礙的小雯家中的熱水瓶因老舊短路，水常燒不熱，沖泡女兒的奶粉易結塊，甚至家中洗衣機故障已超過一年，沒有多餘的預算可以購買家電，僅能手洗簡單輕便的衣褲，或載著大包衣物，騎車到市區的自助洗衣店，這趟來回近2小時的路程，一騎就是一年。

她獨自帶著年幼、發展遲緩的孩子，和同樣是身心障礙者的父母，一起生活在山上自建的平房，媽媽中度精神障礙，無法正常溝通和生活，會到處遊走，需要有人隨時看顧，爸爸10多年前疾病導致一眼失明後，無法再繼續從事攀爬果樹的採集工作，家裡頓時失去經濟依靠；為了照顧爸媽和孩子，小雯不得已辭掉工作，一家四口生計全仰賴政府的低收補助款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲終於能為孩子泡一口熱牛奶，小雯專注學習如何操作新的熱水瓶 。（圖／記者謝承恩翻攝）

三年多以來，從小雯懷孕、生產，孩子出生後的育兒的協助、教導，嬰幼品的募集提供，社工一路陪伴新手媽媽的小雯走過，拉拔照顧孩子成長；基金會執行長黎世宏與大同公司嘉義資深經理陳維仁、 區經理柳整鋒帶著民眾和企業捐贈的生活物資、熱水瓶，開著小貨車載運全新的洗衣機上山安裝，大夥捲起袖子，合力協助清掃家中環境，小雯露出久違的笑容，「謝謝大家鬥幫忙！讓阮家今年卡好過！」

用愛迎接新年！天主教中華聖母基金會「暖個好冬」歲末關懷活動溫暖展開，年底陸續向企業、大眾募集保羽絨背心、發熱衣等生活物資，以及大同公司大力捐助的115個全新的熱水瓶，在年前一同分送給嘉義地區老老照顧、獨居、身障朋友等500戶弱勢家庭。

▲有了洗衣機，小雯不必天天花2小時騎車到市區的自助洗衣店洗衣。（圖／記者謝承恩翻攝）

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏說，可能受疫情影響，基金會從12月中開始向企業和大眾募集物資，但成效不如往年踴躍，目前僅募得5成，還缺少百份的食用油、料理即時包、罐裝肉鬆、餅乾，希望大眾相約親朋好友一起「揪團購物資」做公益，將小心意會集成大力量，讓辛苦的家庭有動力盼望來年的生活，溫暖過好年。

捐款劃撥帳號：31561904，戶名：天主教中華聖母基金會，詳細內容可上基金會官網，或來電(05)277-8388分機3325洽詢。