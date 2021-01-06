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女星上實境秀被關恐怖箱　蟒蛇發狂猛咬臉爆血　驚悚畫面曝光

記者王佩翊／編譯

澳洲一檔真人實境節目「我是名人」（ I’m A Celebrity）日前為了收視率，竟在遊戲的懲罰環節中，將明星關在一個箱子裡，並在箱內放入一條活生生的蛇，要求藝人只能用下巴轉動齒輪，自行脫困，卻因此害女明星當場被蛇咬得滿臉是血，十分殘忍。節目播出後，瞬間引發網友撻伐，有大批鄉民在推特上標註「#ImACelebrityAU」，發文痛批製作單位的荒謬行徑。

根據《澳洲新聞網》報導，澳洲女星比倫（Toni Pearen）近日受邀參加真人秀「澳洲版我是名人」，由於她在其中一個橋段答錯問題，因此必須接受製作單位準備的終極懲罰。只見有多名藝人和比倫一樣，分別被關進裝有不同動物的箱子內，而藝人必須努力轉動自己的下巴，才能打開箱子脫困。

在比倫試圖脫困的過程中，因為動作太大不小心激怒箱裡的蛇，竟因此遭到猛咬攻擊。比倫瞬間陷入崩潰，大哭大叫，但製作單位卻沒人願意伸出援手，就這樣繼續看著比倫在不斷被咬的同時，奮力地用下巴轉開開關。比倫整個過程中被咬了至少3次，而她的下巴、鼻子以及臉頰都被攻擊到出血。

儘管製作單位準備的是無毒性的地毯莫瑞蟒（Carpet python），且待比倫脫困後，現場待命的醫療團隊也隨即上前替她擦藥，但殘忍畫面播出後，節目仍然遭到大批網友撻伐。許多網友直呼，「我不敢相信製作人竟然放任她被咬」、「我9歲的兒子跟我一起看這個節目，我真的覺得很噁心」等。

►聽Podcast掌握國際局勢

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