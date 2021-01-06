1條臍帶可救上萬人！新冠治療重大發現　幹細胞療法存活率91％

▲首席研究員里柯迪表示，這次採取雙盲研究，也就是醫師及病人都不知道誰接受治療、誰接受安慰劑。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球新冠疫情因變種病毒出現急速惡化，各國現已超過186萬人染疫病逝。不過，依據美國邁阿密大學米勒醫學院最新研究結果，胎兒臍帶的間充質幹細胞（mesenchymal stem cell）有助於治療新冠重症患者，能縮短康復時間、提升存活率，過程安全療效顯著，只要藉由擴增技術，一根臍帶製作出來的劑量就能救治上萬名病患。

綜合The Hindu Business Line等外媒報導，感染新冠患者所出現的急性呼吸窘迫症候群（ARDS）與高死亡率相關，邁阿密大學米勒醫學院研究人員針對24名出現ARDS確診重症者，進行為期1個月的雙盲實驗性治療，在給予最好的醫療照護之下，治療組3日2度注射1億個間充質幹細胞（總共施打2劑，共接受2億個間充質幹細胞），對照組則是施打安慰劑。

▲研究人員發現，此種治療過程相當安全，並未發生嚴重不良事件。（圖／達志影像／美聯社）

研究結果數據顯示，幹細胞治療能降低重症患者死亡率，注射幹細胞的治療組患者1個月後的存活率高達91%（年齡小於85歲治療組患者存活率100%），對照組存活率則為42%。此外，治療組患者康復速度遠比對照組還要快，半數治療組病患能在接受治療後2周出院，高達80%以上病患1個月後康復痊癒，且無副作用，對照組在同一時間康復比例只有37%。

此外，研究人員也發現，此種治療過程相當安全，並未發生嚴重不良事件。文中提及，藉由擴增技術，一根臍帶製作出來的治療劑量能救治上萬名病患。

美國邁阿密大學米勒醫學院的這份研究被刊登在《幹細胞期刊》（Stem Cells Journals），由細胞移植與糖尿病研究科學主任里柯迪醫師（Camillo Ricordi）及其國際團隊主導研究。

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