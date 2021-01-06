韓國冷吱吱！濟州57年首發寒流警報　連2天氣溫下探-15度

▲不僅濟州地區急凍，首爾也是睽違2年首度發布寒流警報。（圖／達志影像）



文／中央社記者廖禹揚首爾6日專電

位於韓國最南端的濟州地區氣象廳今天對當地山區發出寒流警報，意指最低氣溫可能至少連續兩天下探零下15度。這也是氣象廳實施寒流警報57年以來首次在當地發布。

韓聯社報導，根據氣象廳上午11時在漢拿山城板岳觀測到的最低氣溫為零下4.8度，預測7日上午將降至零下10度；漢拿山山頂及杜鵑花田地區則可能下探零下15 度。

氣溫下降原因主要是因預測山區今晚將降下大雪，海岸地區7日起氣溫也可能隨之驟降。

首爾地區今天也是2018年1月23日以來首次發布寒流警報，京畿道、江原道、慶尚北道等地區多處在5日晚上9時就發布寒流警報，今晚預計將擴大至全區。

據氣象廳觀測，京畿道東部、江原道嶺西、忠清北道北部、慶尚北道北部內陸多處今天上午都已降至零下15度低溫，其他地區也多在零下10度以下。

氣象廳相關人員表示，包括首爾在內的首都圈地區，預計在下班時間出現降雪，並導致路面結冰，提醒民眾開車通勤時提高警覺。

7日起受冷氣團影響，早晨最低溫可能較今天下降2到4度，白天最低溫預估下降5到10度，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）臨時篩檢站也因此縮短運作時間，僅開放上午11時至下午3時間採檢。

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