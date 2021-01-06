翁章梁4度北上支持小農　王令麟再送回饋掀玉女番茄大搶購

▲嘉義縣長翁章梁（右）專程北上為小農站台促銷玉女番茄，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣力挺，一開賣後，立刻吸引會員熱烈搶購。(圖／記者湯興漢攝，下同)

記者洪菱鞠／台北報導

嘉義在地優質農漁產品不少，東森購物《東森農場》節目今年接連開檔大推嘉義極光歐若拉哈密瓜、新鮮帶殼東石蚵，獲得好評迴響，6日再推出「嘉義優鮮」網室玉女小番茄，縣長翁章梁專程北上為小農站台促銷，第4度上購物台開賣，每箱2.4公斤，東森價849元，東森購物董事長王令麟支持小農再加碼回饋50%東森幣，LIVE節目一播出，電話、網路訂單立刻湧入，小番茄半買半相送，吸引會員熱烈搶購。

冬天正值小番茄的盛產期，東森農場嚴選來自於嘉義縣太保的玉女小番茄，採用溫室栽培，在無毒農法、自然授粉的細心呵護下，每一顆小番茄果形完整、果色鮮紅，味道濃郁甜美多汁，好滋味也讓翁章梁在節目上一顆接著一顆吃不停，他也透露經常不自覺嗑掉一大盤，笑說「吃這個最麻煩的是什麼，就跟花生一樣『涮嘴』。」此外，小番茄富含滿滿的維他命Ｃ，還有茄紅素及維他命PP，是全部蔬果含量第一名，也是能夠成為人氣水果的一大原因。

▲「嘉義優鮮」網室玉女小番茄每一盒皆有生產履歷保證。

翁章梁說，第4次來到《東森農場》，就是因為東森購物是一個很強的銷售平台，能夠與所有消費者對話，而此次開賣的玉女小番茄，不僅香甜，每一盒皆有生產履歷保證，是嘉義最有品牌、深受消費者喜愛的農產品，尤其過去在農委會台南區農業改良場舉辦的小番茄競賽中，共計16個名次中，嘉義大多囊括14、15個名次，顯見嘉義出產的小番茄品質確實很好。

翁章梁也提到，小番茄產季在12月到隔年5月，現在正好是最當季、也最好吃的時候，由於嘉義的日夜溫差大，種出來的瓜果格外好吃，再加上地勢環境搭配，非常適合種小番茄，從全國比賽名次就知道，有好的種植環境與優秀農民，才能生產出最好的小蕃茄分享給大家。下單後將從產地直送，但水果必須慢慢收成，因此有出貨限制，農民將會挑出最好的品質給消費者。

▲翁章梁（右）說，現在是小番茄最當季、也最好吃的時節。

農曆新年即將到來，翁章梁歡迎大家多多訂購玉女番茄，送禮自用兩相宜，另外也呼籲，「嘉義縣政府與東森購物合作，上網就可以買到嘉義出產的優質農產品，好東西在東森購物裡不但經過嚴選，現在透過電商購物更是方便，只要在家裡按幾個鍵，東西就會直接送到家。」

東森購物長期關心地方農民，推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產，東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，今年起更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、台南東山柳丁火速完銷36萬顆，午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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