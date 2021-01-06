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逃犯誤闖沼澤地　全裸卡樹叢4天「吃蝸牛維生」...比被關還慘！

記者王佩翊／編譯

澳洲達爾文市有2名男子日前在一處沼澤地帶放置捕蟹網時，意外聽到男人的求救聲。他們循著聲音來源竟然在樹叢裡發現一名全身赤裸、傷痕累累的男子。兩人一想到這片沼澤地是鱷魚的棲息地，便趕緊將他救起，並叫了救護車。然而事後警方卻證實，這名男子其實是名逃犯，先前被捕後脫逃，怎知逃亡過程中卻誤入沼澤地，意外過著比囚犯還慘的生活。

根據BBC引述澳媒9News報導，澳洲男子喬伊納（Kev Joiner）與富斯特（Cam Faust）3日一同前往東角（East Point）的沼澤地帶放置捕蟹器，沒想到卻聽到一名男子卡在紅樹林的樹枝上向他們求救。當他們循著聲音找到該名男子後，卻發現男子一絲不掛地站在樹上向他們討水喝。

據男子表示，他在紅樹林已經待了4天，因為沒有東西吃，只能靠吃蝸牛維生。男子聲稱，自己在跨年夜去聽了一場音樂會，因此富斯特還以為「他度過了一個美好的夜晚」。儘管兩人一開始看到他感到非常震驚，但最後仍出手救相救，並給他一條短褲，讓他不至於太過裸露。

喬伊納表示，該名男子身上全都是割傷，還有被蚊子咬過的痕跡，臉上跟胸口都沾滿了沼澤的泥。事實上，東角的這片沼澤平時經常有鱷魚出沒，如果晚一點被救起，該名男子很有可能就會被鱷魚攻擊。

兩人先是用小船將他載到岸邊，並叫了救護車。然而待這名男子被送往醫院治療後，喬伊納與富斯特才透過警方得知，這名男子其實是一名逃犯，年約40多歲。他因武裝搶劫違反保釋規定被捕，但幾天前卻從拘留所逃逸，目前雖然在醫院治療，但已被銬上手銬，且由2名警察看管。

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