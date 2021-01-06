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邱顯智喊話花敬群「聽艱苦人心聲」　走出同溫層、到天龍房屋看看　

▲▼時代力量新任黨主席陳椒華就職記者會-邱顯智。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡文鈴／台北報導

時代立力量立委邱顯智為居住正義議題，跟內政部次長花敬群唇槍舌戰。邱顯智6日透過臉書向花敬群喊話，「聽聽艱苦人的心聲」，走出行政機關的同溫層，到天龍房屋走走看看。

邱顯智5日晚間在臉書發文談論居住正義政策，遭到內政部次長花敬群在下方留言「時代蟑螂實在有夠髒」，花敬群6日受訪時二度致歉，並說「終究人的心還是肉做的，有些時候會失控」。

邱顯智表示，內政部發布的住宅負擔率，全國已經高達36.76%。這等於月薪十萬的雙薪家庭買房，每個月要負擔3.6萬的房貸，這麼高的房貸負擔，根本承擔不起任何一丁點的家庭變故或是工作上的失業。

對於推動居住正義，邱顯智6日與民進黨立委江永昌、民眾黨立委蔡壁如一同出席「天龍房屋的開幕式」，關於居住政策改革的策展，希望能凝聚更多民間的聲音，為下一階段的倡議做準備。

邱顯智強調，自己來自嘉義農村，目前在新竹租屋，非常能夠體會，離鄉背井的年輕人，被租金、房貸壓的喘不過氣的痛，「這不該是台灣年輕世代的宿命」，所以，要用盡全力來改變這個不合理的現況。他也再次誠摯邀請花敬群，走出行政機關的同溫層，到天龍房屋走走看看，聽聽市井小民艱苦人的心聲，與過去在民間一起打拚的夥伴聊聊。

此外，邱顯智向花敬群喊話，若對問政批判有任何指正，「我們可以坐下來公開對談，透過理性的論辯來釐清事實，這才是對台灣住宅政策改革，最有意義的發展。」

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