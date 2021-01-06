日首都圈祭防疫緊急行動　部分餐廳拒配合：這等於讓我去死

▲日本政府決定8日至31日採取「緊急事態行動」，籲請市民晚間8時後盡量少外出，餐飲業提早到晚間8時打烊等。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

日本新冠肺炎蔓延，東京都等首都圈8日起實施緊急行動，呼籲餐廳提早打烊防疫；但因沒有罰則，部分餐廳認為這「等於要我去死」，不打算配合；日本政府擬修法公布不配合業者。

首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣）由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情不斷擴散，決定8日至31日採取「緊急事態行動」，籲請市民晚間8時後盡量少外出，餐飲業提早到晚間8時打烊等。

日本讀賣新聞報導，同樣呼籲餐廳縮短營業時間的大阪府與北海道地區，遏止了確診病例增加的速度，因此首都圈期待餐廳提早打烊可讓疫情降溫；然而，餐廳不配合提早打烊也不會受罰，能否成功控制疫情的關鍵，在於是否能得到多數業者協助。

在JR千葉縣車站附近經營居酒屋的52歲男性直言，「即使呼籲縮短營業時間，我也不打算配合」。

報導指出，目前千葉縣、埼玉縣與神奈川縣呼籲境內部分地區的餐廳提早到晚間10時打烊，並發給配合的業者每天4萬日圓補助金。

然而這名經營居酒屋的男性說，補助金不足以讓他支付3名工作人員的薪水與租金等開支，每晚仍照常營業到隔天上午。去年年底的深夜時段，店內20席有時也會全部客滿，營業額與前一年沒有太大差異。

在橫濱市經營中華料理店的80歲男性也說，4萬日圓程度的補助金，無法保住店裡10幾名工作人員的生活；要商人不要做生意，「等於要我去死」，他也不打算配合縮短營業時間。

此外，東京都從去年11月28日起，呼籲餐廳提早到晚間10時打烊，但新宿歌舞伎町等鬧區中，餐廳仍持續營業，霓虹燈招牌一路閃爍到清晨。

日本中央政府相關人士透露，雖然現在依法各地方政府可以為了防疫呼籲餐廳縮短營業時間，但實務上「不理會的店家很多」。

由於首相菅義偉最快將於7日針對疫情嚴峻的首都圈發布「緊急事態宣言」，日本政府也打算修法，規定在緊急事態宣言期間，不配合提早打烊防疫的餐廳，將可予以公布店名等資訊。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信昨天表示，發布緊急事態宣言的同時，將展開修法作業。

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