紐約接獲「飛機撞國會大廈」威脅！5秒恐攻音檔曝光　航管急戒備

▲紐約多名航管人員4日接獲數位化語音訊息,對方威脅會有飛機撞向國會大廈。(示意圖/取自免費圖庫pixabay,下同)

記者詹雅婷/編譯

美國紐約多名航管人員接獲恐怖攻擊威脅,對方宣稱,「在6日這天,我們將駕駛一架飛機撞向國會大廈,為(伊朗將領)蘇萊曼尼報仇。」這段音檔現已曝光,目前仍未知發出威脅者的確切身分,但美國當局現已認定此一警告並不可信。

美媒CBS新聞報導,美國總統川普2020年出下令擊殺伊朗革命衛隊領袖蘇萊曼尼(Qassem Soleimani),迄今已屆滿一周年,伊朗官員不斷誓言要採取報復行動。

▼影片10秒處開始,為不明人士威脅紐約航管人員的音檔。

BREAKING: The FBI and FAA are looking into a breach of air traffic control frequencies after a threat was made about flying a plane into the Capitol tomorrow.



The threat is not considered credible, but the breach of aviation communications is alarming.



Here's @jeffpeguescbs pic.twitter.com/0vHZLxQhj7