紐約接獲「飛機撞國會大廈」威脅！5秒恐攻音檔曝光　航管急戒備

▲紐約多名航管人員4日接獲數位化語音訊息，對方威脅會有飛機撞向國會大廈。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

記者詹雅婷／編譯

美國紐約多名航管人員接獲恐怖攻擊威脅，對方宣稱，「在6日這天，我們將駕駛一架飛機撞向國會大廈，為（伊朗將領）蘇萊曼尼報仇。」這段音檔現已曝光，目前仍未知發出威脅者的確切身分，但美國當局現已認定此一警告並不可信。

美媒CBS新聞報導，美國總統川普2020年出下令擊殺伊朗革命衛隊領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），迄今已屆滿一周年，伊朗官員不斷誓言要採取報復行動。

▼影片10秒處開始，為不明人士威脅紐約航管人員的音檔。

BREAKING: The FBI and FAA are looking into a breach of air traffic control frequencies after a threat was made about flying a plane into the Capitol tomorrow.



The threat is not considered credible, but the breach of aviation communications is alarming.



Here's @jeffpeguescbs pic.twitter.com/0vHZLxQhj7 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 5, 2021

紐約多名航管人員4日接獲恐怖攻擊威脅，對方透過數位化語音訊息的方式警告，在美國國會6日確認選舉人票這天，「我們將駕駛一架飛機撞向國會大廈，為蘇萊曼尼報仇。」

美國國防部等機構已於5日聽取相關簡報，發出威脅者的身分現仍有待釐清，但依據CBS新聞取得的消息，政府並不認為此一襲擊警告可信。航管人員已於5日接獲通知，一旦有任何威脅或飛機偏離航道的狀況發生，都必須即刻向上呈報。

美國聯邦調查局（FBI）並未針對此事發表評論，但強調會嚴肅對待危害公共安全的暴力威脅，而美國聯邦航空總署（FAA）則表示，現正與執法部門接觸。

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