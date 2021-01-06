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集體性侵空姐「涉案11男」長相曝光　網友發動肉搜！驚見超嗆發文

記者張寧倢／編譯

菲律賓一名23歲的空服員達賽拉日前與友人在高級飯店舉辦跨年派對，卻慘遭11名男子「輪流集體性侵」，隔日上午被發現陳屍浴缸中，下體出現撕裂傷，還殘留精液。如今，這11名男性嫌疑犯的長相照片也在網路上被曝光，其中一人更大膽發文。目前警方已逮捕3人，仍有多人在逃。

根據馬來西亞《中國報》報導，達賽拉日前參加跨年派對，監視器清楚拍下達賽拉在走廊上與多名男子相談甚歡，怎知數小時後竟慘遭集體性侵，喪命飯店浴缸，引起社會眾怒。然而，這11名涉嫌姦殺的男子照片，如今在網路上被瘋傳，其中一人更發文表示，「事實將還給我們所有人自由，我不需要你們的道歉，也永遠不會關閉社群帳號。」

▲空姐遭集體性侵死亡。（圖／Christine Angelica Dacera ig、GMA NEWS）

綜合外媒報導，任職於菲律賓航空的空服員達賽拉（Christine Angelica Dacera）由於外貌姣好，經常活躍於社群網站，因此也算小有名氣。友人加利達（Rommel Galida）表示，半夜曾看見達賽拉躺在浴缸，以為她只是睡著還幫她蓋上棉被，殊不知，過了數小時，達賽拉的身體跟臉部開始出現瘀青，嚇得她連忙將其送醫，無奈最後仍回天乏術。

馬尼拉警方表示，與達賽拉一同入住2209號房的3名男性已被確認為同性戀者，而根據其中一位同性戀男性德古茲曼（Gregorio de Guzman）的說法，當晚友第一次見面的人在房間一起狂歡，新來的人年紀看起來比較大，感覺也有點像同性戀，但這些人的性取向並未經過證實。

達賽拉家屬的律師雷耶斯（Brick Reyes）稱，據警方統計到的所謂「朋友的朋友」就至少有9人，而且他們是從隔壁的2207號房過來的。

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