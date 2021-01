吃晚飯突然開槍射死母親　冷血男拉著14歲妹妹在屍體旁跳舞！

▲男子突然冷血殺死母親。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國猶他州23歲男子羅培茲(Mike Lopez)聖誕節前突然在餐桌開槍殺死母親,後來還拉著14歲妹妹在屍體旁跳舞,冷血行徑嚇得17歲妹妹趕緊逃出家中。警方目前以謀殺罪進行偵辦。

事件上月23日發生在史普林維爾市(Springville),羅培茲與43歲母親拉米雷斯(Victoria Ramirez)一家人正準備要吃晚餐,然而坐下來沒多久他突然朝對方開槍,同時示意14歲妹妹先離開現場,14歲妹妹便起身把自己鎖在浴室,17歲妹妹則在現場目睹一切。拉米雷斯因為臉部和脖子中彈,臨死前竟然告訴兒子,「我知道你會殺了我,我愛你」。

警方表示,14歲妹妹後來返回餐桌旁,摸著死去媽媽的頭髮時,羅培茲突然拉著她的手在遺體旁跳舞,17歲妹妹嚇得躲在廁所中,後來從窗戶逃跑並且求救。警察抵達現場時,發現羅培茲坐在裝滿水的浴缸中,浴缸旁還放著獵槍。

羅培茲被捕時,他哭著坦承射殺母親,但強調「有人要他這樣做」,而驗毒結果顯示體內有大麻反應。17歲妹妹表示,羅培茲最近表現很奇怪,常常莫名沉思,說他正在穿越時空和很多壞人說話,還在事發前一天特別去買獵槍和子彈,並相信他帶著14歲妹妹一起吸毒。

警方則表示,14歲少女在接受偵訊時表現也十分異常,說自己和羅培茲是一國的,2人會輪流時間睡覺守望彼此,而被問到母親死後共舞的事情時,她突然哈哈大笑還唱起歌來,對於母親的死沒有任何情感。羅培茲目前被控一級謀殺罪、擁有武器與在未成年者面前使用暴力等罪名,本案將於12日開庭審理。

