日122人染新冠家中猝死！專家曝醫療體系漏洞　緊急狀態需2個月

▲全日本5日新增染疫人數為4909人，再度創下單日新高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本新冠肺炎疫情加劇，依據警察廳最新統計，全境至少122人確診後，在家時因病情急速惡化死亡，專家建議，有必要建立根據症狀及時到院接受治療的醫療體制。此外，東京首都圈一都三縣已確定本週進入緊急狀態，京都大學教授西浦博表示，要讓東京單日新增確診數降至100例以下，至少需要2個月左右時間。

綜合日本放送協會（NHK）、共同社報導，全日本已有至少122人確診後死於家中，原因正是病情症狀急速惡化，目前警察廳正針對醫療機構以外死亡的患者進行調查，透過驗屍及解剖釐清其詳細死因。已知部分人士為身體狀況欠佳，並未在第一時間就診接受治療，死亡後才被確認染疫。

日本傳染病學會理事長田一博表示，儘管部分患者乍看之下屬於輕症，但也有病情瞬間惡化的個案存在，應該要定期監測染疫者身體狀況，有必要建立根據症狀及時到院接受治療的醫療體制，來因應患者病情迅速惡化的狀況。

全日本5日新增染疫人數為4909人，再度創下單日新高紀錄。東京首都圈一都三縣已確定本週進入緊急狀態，京都大學教授西浦博近日彙整估算相關數據，強調即便採取類似於2020年緊急狀態時的嚴格防疫措施，要讓東京單日新增感染人數降至100人以下，也需要約莫2個月左右的時間。

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