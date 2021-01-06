空姐生前自爆疑遭下藥！隔壁房同歡開趴鬧人命　出事落跑遭通緝

▲警方表示，2207號房的房客非常可疑，一行人在當晚中途加入跨年趴。（圖／翻攝自IG／xtinedacera）



記者王佩翊／編譯

菲律賓網美空姐達賽拉跨年夜和友人在飯店開趴，元旦當天卻被發現陳屍在房內浴缸，下體出現明顯撕裂傷與精液，疑似遭到集體性侵。如今更有友人透露，在跨年派對當晚，達賽拉就已經懷疑自己的飲料遭人下藥。據悉，其中幾名男子原本是住在隔壁房間，直到凌晨才加入達賽拉一行人的派對，然而可疑的是，這些人在達賽拉出事後，卻消失無蹤。

根據rappler報導，23歲的菲律賓航空空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年當晚與朋友一同在馬尼拉四星級「城市花園酒店」（City Garden Hotel）的高級套房內徹夜狂歡，當天一行人入住2209號房，打算一起迎接2021年的到來。元旦凌晨，一行人玩得越來越嗨，隨後隔壁2207號房的一群男子也加入這場「死亡派對」。據達賽拉的友人表示，這群來自2207號房的男子年紀明顯比他們還要大。

▲達賽拉任職於菲律賓航空。（圖／翻攝自IG／xtinedacera）



達賽拉元旦上午被友人發現失去意識地倒在浴缸內，全身充滿瘀青與割傷。不僅如此，達賽拉死亡後，警方更在她的下體發現嚴重撕裂傷與精液。警方透露，達賽拉在跨年派對當晚就曾經和一名友人表示，自己不太舒服，懷疑是派對上的其中一個男人在她的飲料內下藥。

達賽拉的家屬指控，警方一開始試圖隱瞞真實案情，甚至將達賽拉的死因歸咎於主動脈剝離，並就此結案，氣得要求重新驗屍。經過家屬抗議後，警方才將整起案件上升至性侵與謀殺案。警方初步懷疑，達賽拉的主動脈剝離可能與被下藥有關。

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