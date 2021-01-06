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台灣守住疫情靠運氣？ 醫：戴好口罩「再守6個月」讓世界震驚

▲▼ 台灣,疫情,新冠肺炎,自拍,。（圖／路透）

▲紐時一篇報導指台灣防疫成功得以繼續維持正常生活，靠的是嚴厲鎖國及好運氣，引起國人熱烈討論。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

紐約時報日前刊出一篇「台灣的生活正常到詭異」的文章，文內認為台灣靠著鎖國及好運撐到現在，但至少還要再等6個月，才有可能全民都接種疫苗，要守到那時恐怕很難，一旦各國都已全民接種並開放邊境，台灣很可能被孤立。前台大感染科醫師孔祥琪對此表示，台灣防疫有成絕非純粹好運而已，而是靠著嚴格的邊境檢疫，反酸「如果你的人民有一定比例死不戴口罩，死不打疫苗，我認為那才是真的毛骨悚然喔。」

孔祥琪指出，台灣能夠守這麼久，不能全都歸功好運，邊境檢疫的「14+7」是絕對是其中關鍵，也就是入境者14天居家或集中檢疫，後續加上7天的自主健康管理，將所有可能發病病例擋在社區外，當然持續守下去對經濟及醫療影響最小，反觀其他國家多半早已出現社區感染，決戰點早已不在邊境。

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▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲返國民眾回台時穿上隔離衣。（圖／記者李毓康攝）

紐時文內認為，台灣依賴嚴格封鎖政策才能撐到現在，但未來並不樂觀，還舉例新加坡政策靈活彈性，開放台灣人可入境旅遊，但台灣並未對此回應，但真正的考驗是，若疫苗無法提供持久免疫，「台灣人能忍受和全球再隔絕一年嗎？或更長五年？隔離不利於持久戰。」

孔祥琪則表示，該文講得好像台灣嚴厲鎖國至今，「但這幾個月哪個國家不是這樣呢？幾乎多半亞洲國家都沒有開放一般旅遊，而商務文化等交流都可以用泡泡進行呀。像歐洲一樣在暑假放飛自己互相旅遊，然後進入秋冬大爆發，這樣有比較好嗎？」

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣機場設有專門防疫專車。（圖／記者李毓康攝）

而針對各國接種疫苗，台灣受到孤立的假設，孔祥琪認為變數太多，新冠疫苗很可能走向第三劇本，「歐美施打率可能會無法達到群體免疫，疫苗的長期保護力也未知，對變種病毒疫苗會不會有效也須釐清。討論疫苗護照議題，還太早。而台灣在政治上早就被孤立了，根本不是因為疫苗的關係。」

最後他表示，台灣守到現在絕對不是完全靠運氣，但紐時卻沒有看到這點相當可惜，不過也提醒民眾疫情仍未結束，可能已到下半場，要看下去才知道誰能笑到最後，一定要準備好口罩、酒精乾洗手，「我們再守六個月，讓世界震驚吧！」

 
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