空姐跨年夜開房狂歡11男「慘遭集體性侵」...最後身影曝光！

▲空姐遭集體性侵死亡。（圖／Christine Angelica Dacera ig、GMA NEWS）



記者王佩翊／綜合外電報導

菲律賓一名23歲的空服員達賽拉日前和一群友人到高級飯店舉辦跨年派對，怎知隔日上午卻被同行友人發現陳屍在浴缸中。警方發現，達賽拉下體有明顯的撕裂傷，甚至還殘留精液，疑似遭到集體性侵。如今飯店監視器畫面曝光，清楚拍下達賽拉的最後身影，只見她在飯店走廊上與多名男子相談甚歡，怎知數小時後竟喪命於此。

綜合外媒報導，任職於菲律賓航空的空服員達賽拉（Christine Angelica Dacera）由於外貌姣好，經常活躍於社群網站，因此也算小有名氣。她在跨年夜當晚與多名友人租下了馬尼拉四星級「城市花園酒店」（City Garden Hotel）的豪華套房狂歡，怎知隔天上午卻被朋友發現動也不動地躺在浴缸內。

▲▼23歲的達賽拉任職於菲律賓航空。（圖／翻攝自IG／xtinedacera）

友人加利達（Rommel Galida）表示，自己1日上午曾經醒來過一次，當時以為達賽拉只是在浴缸睡覺而已，因此不以為意，甚至還因為怕她著涼替達賽拉蓋上棉被，然而誰知道過了好幾個小時，達賽拉依舊動也不動，身體跟臉部卻開始出現瘀青，嚇得她連忙將其送醫。

▲▼ 達賽拉經常在IG上分享美照。（圖／翻攝自IG／xtinedacera）



警方在達賽拉的身上發現多處瘀青與割傷，下體更是有明顯撕裂傷，並且帶有精液，懷疑遭到集體性侵。據悉，跨年夜當天，有多名男子也參與了這場派對，而達賽拉更被目擊到至少和12名男子互動。如今飯店監視器畫面曝光，拍到達賽拉一邊與多名男子交談，一邊走進派對的套房內，誰也沒想到這竟成了達賽拉的最後身影。

另一方面，達賽拉的母親指控警方企圖隱瞞真實案情，最後在家屬的要求下，警方才將當天參與跨年派對的11名男性列為嫌疑人，目前已經逮捕3名分別為25歲、27歲和29歲的嫌犯，其餘8人仍在逃。不過其中一名尚未被逮捕歸案的嫌犯恩格里斯（Rey Englis）卻透過臉書發表聲明稱，「事實將還給他們自由。」他說，達賽拉就像他的家人，並呼籲網友一起為達賽拉祈禱。