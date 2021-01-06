高雄地瓜球攤遭負評　老闆回嗆「去吃1塊的」！不敵圍剿鞠躬道歉

▲攤位老闆認錯，鞠躬道歉。（圖／翻攝自臉書）



記者崔子柔／綜合報導

高雄三民區黃昏市場周邊攤位「厭世地瓜球」近日因在Google評論回覆顧客失言，酸對方「只吃得起一顆一元的地瓜球」，引起網友及同行不滿，他沉澱之後收起原先強硬的態度，鞠躬道歉並發文坦承自己「過於情緒且自負」。

一名顧客1週前對厭世地瓜球留下一星評論，指出當時點了一包，發現要等重新起鍋就先去別處吃飯，結果吃完飯回攤位又被告知因為剛剛沒收錢，所以還要再等下一鍋，讓他不滿「第一次買哪知道，明明說好還不收錢，這樣耍人很爽嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲顧客留下1星評論。（圖／翻攝自Google評論）



▲老闆回應。（圖／翻攝自Google評論）



厭世地瓜球老闆一見對方的評論，立刻幫員工說話，稱當時現場很多人在等候，「難道你不用排隊？」、「難道我的夥伴要說『不准！排完隊才能去吃飯』」，認為一直以來流程就是付錢拿號碼牌，再依順序取餐，「沒付錢也沒號碼，我拿你一顆星，請問我錯在哪？」

老闆接著說，「好險我的地瓜球沒讓你吃到，你應該只吃得起一顆一元的地瓜球，我這一包30元的，你還是別高攀了」。這段話引起不少人質疑在「影射同業水平」，應就事論事，而非牽扯同行。

經過一番來回爭吵，老闆4日在臉書粉專貼出一張鞠躬的照片，認了自己「出言不當」，且是他未妥善教導前台夥伴應及時提醒顧客先結帳，「回文言詞提到『一顆一元地瓜球』，過於情緒且自負、影射水平問題，晚輩向同行前輩表示自己的失禮且失當在此致歉」。

▼老闆道歉全文。（圖／翻攝自臉書）

