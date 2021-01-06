英國單日確診首破6萬　英格蘭每50人就有1人染疫

▲英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒疫情延燒，今天確診人數首次突破6萬人。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦5日專電

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒疫情延燒，今天確診人數首次突破6萬人。英格蘭首席醫療官惠提表示，據統計，從去年底到今年初，英格蘭地區家庭每50人就有1人染疫。

英國從去年12月29日單日確診數首次突破5萬人後，就不曾低於5萬，連續7天確診破5萬人，今天更突破6 萬大關，多達6萬916人確診，累計277萬4479人確診。英國今天新增830人於確診感染28天內不治，是昨天407 人的2倍多，累計7萬6305人病故。

英國首相強生（Boris Johnson）昨天宣布英格蘭地區從午夜起開始第3度封城，他今天和英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）共同召開記者會。

惠提表示，根據統計，在去年12月27日至今年元月2日之間，英格蘭地區一般家庭裡，每50人就有1人染疫，這是「一個非常龐大的數字」。

在去年第一波疫情高峰期時，英國每天確診人數從來沒有突破7000人。雖然當時由於篩檢能量不足，真實數字應該更高，但據估計，在去年3月底，每天新增確診數最多也在1萬人左右。

惠提表示，截至去年12月30日的2週內，英國確診案例增加了70％。變種病毒與冬天的加乘效果，導致12 月的確診人數「急速攀升」，甚至先前確診數較低的英格蘭東北部與西北部地區同樣案例增加，住院人數成長非常快速。

他警告這種狀況相當令人憂心，因為「冬天還沒過去」。

強生想替民眾帶來些好消息，強調封城能讓情況好轉。他表示，政府將在封城這段期間讓更多人接種疫苗，替長者與身體較弱的人豎起防護盾。

強生表示，英格蘭地區目前已有110萬人接種疫苗，若以全英國來看，則有130萬人。他說：「當中有超過65萬人的年齡在80歲以上，佔英格蘭80歲以上人口的23％。」他表示，這代表最脆弱的族群已有1/4在過去2 、3週內接種疫苗。

此外，英格蘭第3度封城，重創零售業。財相蘇納克（Rishi Sunak）今天宣布資助計畫，將對餐飲、酒店業者發放援助金，最多9000英鎊（約新台幣34萬元）。