金正恩終於道歉了！7千人面前承認「經濟失敗」：挑戰與誘惑太多

▲金正恩在8次全代會上坦承過去5年的經濟政策全面失敗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨第8次全國代表大會於昨（5）日在首都平壤召開，由最高領導人金正恩主持，並在會議開幕致詞時，坦承國家經濟政策在所有領域幾乎面臨全面性的潰敗，要求各部門繃緊神經制定全新方針。不過會議焦點集中在經濟政策、新冠防疫、洪災後重建工作，當中完全沒有提及對南韓、美國的外交方針，也罕見地未討論過去在研發核武等戰略武器上所取得的成果。

根據北韓官媒《朝中社》今（6）日報導，朝鮮勞動黨第8次全國代表大會於2021年1月5日在革命首都平壤舉行，其中金正恩親自主持開會致詞，並檢討過去5年來在政務上的得失，「為符合新的時代要求、迎接新一波劇變動盪的時期，特此召開第8次黨大會，除了全面檢討黨中央委員會的事業，並制定出正確的鬥爭方向與任務，以求爭取社會主義偉業的勝利。」

▲▼金正恩召開北韓朝鮮勞動黨第8次全代會。（圖／路透社）

金正恩在會議上以強烈的口吻和語氣承認經濟政策上的失敗，「國家經濟發展5個年戰略履行期間雖於去年結束，但當時所制定的目標，幾乎在所有領域上均嚴重未達標。在爭取社會主義建設的新勝利上，須不斷付出努力，然而不管是在外部、亦或內部，均存在妨礙我們走向勝利的各種挑戰。」

金正恩說明，「一切缺失的所有原因需在主觀中尋找，而非在客觀。我深信，黨大會在強化我黨的發展與社會主義偉業、強化國力與提升人民生活水平上，能取得豐碩的進步，成為歷史上重要的里程碑。」

報導指出，金正恩在會議上提出並討論新5個年經濟計劃，當中包括金屬、化學、電力、石化等民生產業。

根據南韓《韓聯社》報導，金正恩預計5、6日會議中首先檢討國內5年來的總體政務成果，之後才會討論並對外發表對南韓、對美國等外交政策與方針。

▲來自各地各機關的黨代表4750人前往平壤參加全代會。（圖／路透社）

勞動黨第8次全代會的核心領導執行階層中，包括金正恩、胞妹金與正、崔龍海、李秉喆、金德訓、朴鳳珠、朴正天、金才龍等人。另外，參與8次全代會的人員包括勞動黨中央指導機關成員250人、各組織選出的代表4750人、旁聽人員2000人。會議上，全場人員皆沒戴口罩。

據悉，北韓在2020年可為多災多難，不僅得面臨聯合國安理會為首的全面性經濟制裁，還得面臨颱風與最強梅雨季所帶來的洪癆災，且在全球新冠疫情下封鎖邊境，經濟貿易幾乎全部中斷。

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