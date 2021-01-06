　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩終於道歉了！7千人面前承認「經濟失敗」：挑戰與誘惑太多

▲▼金正恩召開北韓朝鮮勞動黨第8次全代會。（圖／路透社）

▲金正恩在8次全代會上坦承過去5年的經濟政策全面失敗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨第8次全國代表大會於昨（5）日在首都平壤召開，由最高領導人金正恩主持，並在會議開幕致詞時，坦承國家經濟政策在所有領域幾乎面臨全面性的潰敗，要求各部門繃緊神經制定全新方針。不過會議焦點集中在經濟政策、新冠防疫、洪災後重建工作，當中完全沒有提及對南韓、美國的外交方針，也罕見地未討論過去在研發核武等戰略武器上所取得的成果。

根據北韓官媒《朝中社》今（6）日報導，朝鮮勞動黨第8次全國代表大會於2021年1月5日在革命首都平壤舉行，其中金正恩親自主持開會致詞，並檢討過去5年來在政務上的得失，「為符合新的時代要求、迎接新一波劇變動盪的時期，特此召開第8次黨大會，除了全面檢討黨中央委員會的事業，並制定出正確的鬥爭方向與任務，以求爭取社會主義偉業的勝利。」

▲▼金正恩召開北韓朝鮮勞動黨第8次全代會。（圖／路透社）

▲▼金正恩召開北韓朝鮮勞動黨第8次全代會。（圖／路透社）

▲▼金正恩召開北韓朝鮮勞動黨第8次全代會。（圖／路透社）

金正恩在會議上以強烈的口吻和語氣承認經濟政策上的失敗，「國家經濟發展5個年戰略履行期間雖於去年結束，但當時所制定的目標，幾乎在所有領域上均嚴重未達標。在爭取社會主義建設的新勝利上，須不斷付出努力，然而不管是在外部、亦或內部，均存在妨礙我們走向勝利的各種挑戰。」

金正恩說明，「一切缺失的所有原因需在主觀中尋找，而非在客觀。我深信，黨大會在強化我黨的發展與社會主義偉業、強化國力與提升人民生活水平上，能取得豐碩的進步，成為歷史上重要的里程碑。」

報導指出，金正恩在會議上提出並討論新5個年經濟計劃，當中包括金屬、化學、電力、石化等民生產業。

根據南韓《韓聯社》報導，金正恩預計5、6日會議中首先檢討國內5年來的總體政務成果，之後才會討論並對外發表對南韓、對美國等外交政策與方針。

▲▼金正恩召開北韓朝鮮勞動黨第8次全代會。（圖／路透社）

▲來自各地各機關的黨代表4750人前往平壤參加全代會。（圖／路透社）

勞動黨第8次全代會的核心領導執行階層中，包括金正恩、胞妹金與正、崔龍海、李秉喆、金德訓、朴鳳珠、朴正天、金才龍等人。另外，參與8次全代會的人員包括勞動黨中央指導機關成員250人、各組織選出的代表4750人、旁聽人員2000人。會議上，全場人員皆沒戴口罩。

據悉，北韓在2020年可為多災多難，不僅得面臨聯合國安理會為首的全面性經濟制裁，還得面臨颱風與最強梅雨季所帶來的洪癆災，且在全球新冠疫情下封鎖邊境，經濟貿易幾乎全部中斷。

►金正恩慶祝2021！全代會Day1「參謁太陽宮」...向全民公開賀年狀
►金正恩取消發表新年談話！黨報公開親筆賀卡：艱苦歲月謝人民支持
►北韓元旦異常安靜！第8次全代會「毫無消息」　專家估：4日後舉行

ET快訊
高雄民宅竄火！　20歲女逃生跳樓「無生命跡象」
快訊／李李仁凌晨再道歉！快50了情緒控管還停25歲：會趕快長
移工撿到iPhone超擔心！失主現身1動作　讓他對台灣人失望
高雄學生奔250m追校車！1駕駛、2騎士接力影片曝光　3萬人
陶晶瑩讓女兒「在家自學」養成球星　獨特育兒法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美股道瓊反彈收漲167點　台積電ADR再創新高

金正恩終於道歉了！7千人面前承認「經濟失敗」：挑戰與誘惑太多

川普卸任前再出擊！　簽行政命令禁「支付寶」進行交易

英國單日確診首破6萬　英格蘭每50人就有1人染疫

譚德塞罕見轟中國！國際調查團出發仍拿不到簽證　他非常失望

德國總理梅克爾宣布：封城延長到月底　要求公民「最低限度接觸」

影／醫院全部塞爆！傷患生存機率太低　洛杉磯救護車「放棄送醫」

日本新增確診4915例、單日76死　雙創新高紀錄

世界唯一「蘆筍占卜師」…斷言疫情6月停止　去年預測準確率曝光

丈母娘親完新郎...下秒送「AK-47」女兒旁燦笑　網驚：下馬威

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

美股道瓊反彈收漲167點　台積電ADR再創新高

金正恩終於道歉了！7千人面前承認「經濟失敗」：挑戰與誘惑太多

川普卸任前再出擊！　簽行政命令禁「支付寶」進行交易

英國單日確診首破6萬　英格蘭每50人就有1人染疫

譚德塞罕見轟中國！國際調查團出發仍拿不到簽證　他非常失望

德國總理梅克爾宣布：封城延長到月底　要求公民「最低限度接觸」

影／醫院全部塞爆！傷患生存機率太低　洛杉磯救護車「放棄送醫」

日本新增確診4915例、單日76死　雙創新高紀錄

世界唯一「蘆筍占卜師」…斷言疫情6月停止　去年預測準確率曝光

丈母娘親完新郎...下秒送「AK-47」女兒旁燦笑　網驚：下馬威

民進黨駐美辦公室副主任　吳釗燮兒接任職務

柯佳嬿曬傷妝＋花頭巾扮「農婦」 　公開與坤達夫妻生活：我們像室友

高雄大社透天社區清晨火警　20歲女逃生跳樓命危...2到4樓燻黑

花敬群嗆「時代蟑螂有夠髒」　王婉諭506字回酸：次長遠離民心

汐止大家族曝光！賣汐科站土地賺6億　人瑞地主欠稅槓國稅局19年

李李仁凌晨PO文再道歉！「快50了情緒控管還停25歲」：會趕快長大

快訊／國3南向299.7K大貨車撞護欄　現場交管...僅1車道通行

菅野智之入札倒數2天傳談判破局　美媒爆可能回日職

罵時代力量「蟑螂有夠髒」！　花敬群刪文道歉：指責確實不當

渣神吸乾直播主「10名受害者」曝光　3招讓正妹淪陷主動變老婆

炎亞綸自走砲「收斂封口」　自虧談戀愛改用Nokia：沒有拍照功能嘛！！

國際熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

蘆筍占卜師　斷言疫情中止時間

世衛專家赴中國查疫情碰釘子　譚德塞：非常失望

日本新增確診4915例76死　雙創新高

揭秘蟲洞真實身份　地球最近入口曝光

丈母娘送新郎「AK-47」　網驚：下馬威

德國總理梅克爾宣布：封城延長到月底

爸媽床戰太吵！兒女出手結局曝光

金正恩終於道歉了！7千人面前承認「經濟失敗」

英國單日確診首破6萬　英格蘭每50人就有1人染疫

川普卸任前再出擊！　禁支付寶進行交易

印尼13日起施打疫苗　目標1.8億人

麥當勞點餐給街友遭拒！她怒到對面肯德基

更多熱門

相關新聞

南韓「驅逐艦」開到伊朗附近海域

南韓「驅逐艦」開到伊朗附近海域

南韓一艘油輪4日航經波斯灣海域，被伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）以違反環保規定為由扣押，南韓政府依方面派遣代表團前往伊朗交涉，另一方面一艘原本擔任反海盜任務的驅逐艦，也直接開到伊朗附近的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

日本新增確診4915例76死　雙創新高

日本新增確診4915例76死　雙創新高

日本增771新冠重症患者　創疫情以來新高

日本增771新冠重症患者　創疫情以來新高

美批核武瘋狂　華春瑩：賊喊捉賊

美批核武瘋狂　華春瑩：賊喊捉賊

北韓爆向國際組織「申請新冠疫苗」

北韓爆向國際組織「申請新冠疫苗」

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩勞動黨第8次全代會經濟政策失敗制裁聯合國核武

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

100情婦100棟房！　陸貪官賴小民判死

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

獨／違停遭2車夾擊　她「巴庫」10次脫困

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

士林夜市遊客剩2成　商圈：水果攤貢獻最大

外送員接到千元單：又來！內行親曝不爽內幕

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面